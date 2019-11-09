Süpersonik araçla hız rekoru
Güney Afrika Cumhuriyeti’ndeki hız denemesinde saatte 806 kilometre hıza ulaşan süpersonik araç Bloodhound dünya rekoru kırdı.
Kalahari Çölü’ndeki 8’inci denemede hız rekorunu kıran aracı Andy Green kullandı. Bloodhound LSR ekibi tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada, geçen hafta yapılan denemede hasar gören aracın tamir edildiği ve son seferinde başarılı olduğu belirtildi. Geçen hafta saatte 643 kilometre hızla yapılan denemede aracın kaportası hasar görmüştü.
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