Süper Lig'in ilk kadın başkanı
İSTİKBAL Mobilya Kayserispor’da başkan danışmanı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Berna Gözbaşı, kulüp yönetim kurulunun aldığı karar ile başkan seçildi.
Gözbaşı, 30 Kasım’da yapılacak olağanüstü genel kurula kadar geçici başkan olarak görev yapacak. Gözbaşı, seçimde genel kurul üyelerinin oylarını alması durumunda Kayserispor Kulübü Başkanı olarak görevine devam edecek. ‘Süper Lig tarihindeki ilk kadın kulüp başkanı’ olan Berna Gözbaşı, iş hayatına Kayseri Çinkur’da başladı. Gözbaşı, Londra Metal Borsası’nda ‘uluslararası finans ve metal ticareti’ eğitimi aldıktan sonra 2001 yılında BRN Uluslararası Danışmanlık ve Dış Ticaret Limited Şirketi’ni kurdu.
İLK KADIN MECLİS ÜYESİ
Birçok firmaya uluslararası pazarlama danışmanlığı yapan Gözbaşı, 2001-2006 yılları arasında Ortadoğu, Doğu ve Batı Afrika pazarlarında aktif çalıştı. 2006’da kurduğu BRN yatak, halen 5 kıtada 60’tan fazla ülkeye ihracat yapıyor. İhracat dalında birçok ödülü bulunan Gözbaşı, aynı zamanda Kayseri Sanayi Odası’nın ilk kadın meclis üyesi.
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