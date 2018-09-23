Süper Dünya bulundu
Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) geçtiğimiz günlerde uzaya fırlattığı keşif uydusu TESS, ilk ‘öte gezegen’ keşfini gerçekleştirdi.
‘Space.com’ internet sitesinde yer alan habere göre, Geçiş Halindeki Öte Gezegen Araştırma Uydusu TESS, Dünya’dan 59.5 ışık yılı uzaktaki Mensa (Masa) Takımyıldızı’nın Pi Mansea yıldızı yörüngesinde bir öte gezegen belirledi. ‘Pi Mensae-C’ adı verilen ‘süper-Dünya’ kategorisindeki bu gezegenin çapının Dünya’nın 2.14 katı, kütlesinin ise Dünya’nın 4.82 katı olduğu belirlendi.
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