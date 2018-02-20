SunExpress bu yaz herkesi uçuracak

SUNEXPRESS CEO’su Jens Bischof, SunExpress’in güçlü finansal yapısıyla istikrarlı büyümesini sürdürmeye devam ettiğini belirtti. Bischof, “SunExpress, 2017’de 1 milyar 154 milyon euro ile tarihinin en yüksek cirosunu elde ederek, 2016 yılına göre yüzde 17’lik büyüme gerçekleştirdi. Yolcu sayımızı, önceki yıla göre yüzde 11 artırarak 8.8 milyon yolcuya çıkardık, doluluk oranı ise yüzde 84 oldu” dedi.

Hem Akdeniz hem de Ege bölgelerine tarifeli seferlerle en fazla turist getiren hava yolu şirketi olduklarını belirten Bischof, “2018 yaz tarifemiz ile Avrupa’dan Türkiye’ye kapasitemizi, özellikle Antalya ve İzmir başta olmak üzere ciddi oranda artırdık. Ayrıca, Anadolu uçuşlarımıza yeni güzergahlar ekledik ve frekansları önemli ölçüde arttırdık. Toplam yüzde 20’lik kapasite artışı ve 5 milyondan fazla koltuk ile Avrupa’dan Türkiye’ye en yüksek koltuk kapasitesini sunuyoruz. Bunun yanında, 2018 yaz sezonunda, Türkiye’den Rusya ve Ortadoğu pazarına uçuş ağımızı genişletme planımız var” dedi.





REKOR SAYIDA KOLTUK

“Antalya bizim evimiz” diyen Bischof, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Türkiye’ye güvenimiz tam. Bu doğrultuda 2018 yazında Antalya’ya tarifeli olarak rekor bir koltuk arzı gerçekleştiriyoruz. Avrupa’dan Antalya’ya 3 milyondan fazla koltuk arz ediyoruz. Bu çerçevede, Haziran ayı itibariyle Antalya’dan uçuşlara başlayacak 5 adet Airbus A320 uçağı kiraladık.

Bu yaz sezonuyla beraber, mevcut uçuşlarımızın yanı sıra Antalya’dan 3 yeni destinasyona daha uçmaya başlayacağız. Brüksel, Londra ve Bükreş, Antalya’dan uçacağımız yeni hatlar olacak. Ayrıca, Alanya Gazipaşa’dan da Köln’e uçmaya başlayacağız. Bu yaz sezonunda Antalya’ya yüzde 20 kapasite artışı gerçekleştiriyoruz. Antalya’dan Avrupa’da 27 noktaya direkt tarifeli uçuş gerçekleştireceğiz.”





PAZAR PAYI ARTTI

“Her geçen gün İzmir’deki uçuş ağımızı genişletiyoruz. 2018 yaz sezonuyla beraber, İzmir’den kesinleşen yeni destinasyonumuz Fransa’da Lyon oldu. İzmir’deki pazar payımızı gün geçtikçe daha da artırıyoruz. Avrupa’daki Almanca konuşulan ülkeler Almanya, Avusturya ve İsviçre’den, İzmir’e olan pazar payımız yüzde 80 civarında. Bu yaz İzmir uçuşlarımızda da yüzde 13’lük kapasite artışımız var. İzmir’i de Avrupa’da 25 noktaya direkt tarifeli seferlerle bağlayacağız.”

ANADOLU’DAN 15 YENİ UÇUŞ

“2018 yaz sezonunda sunduğu yeni bağlantılarla birlikte Adana, Ankara, Gaziantep, Elazığ, Konya, Kayseri, Ordu-Giresun Havalimanı, Samsun ve Trabzon olmak üzere Anadolu’nun 9 kentinden Avrupa’da 17 destinasyona direkt tarifeli uçuş gerçekleştireceğiz. Anadolu ile Avrupa arasındaki mevcut uçuşlarımıza, Ankara’dan Londra, Paris, Zürih, Amsterdam ve Köln, Gaziantep’ten Londra, Münih ve Zürih, Kayseri’den Hamburg, Münster ve Strasburg, Konya’dan Stockholm ve Düsseldorf, Samsun’dan Münih ve Elazığ’dan Hannover’i de ekliyoruz.”

GÖKYÜZÜNDE DÖNER VE GÖZLEME

Bischof, daha önce misafirlerini gökyüzünde simit keyfiyle buluşturan SunExpress’in, şimdi de gökyüzünde döner ve gözleme sunmaya başladığını belirterek, “Misafirlerimizin damak tadına uygun daha geniş bir yelpazede kaliteli yiyecek ve içecek seçenekleri sunuyoruz. SunExpress için müşteri memnuniyeti, en öncelikli konulardan biridir. Müşteri memnuniyetine verdiğimiz bu önemin bir sonucu olarak da 2017 yılında ’yolcunun seçimi’ olarak bilinen SkyTrax ödüllerinde dünyanın en iyi 4’üncü tatil hava yolu seçildik” dedi.