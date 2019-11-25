Sunday Times: Özgürlük zengin İranlıları Türkiye'ye çekiyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSunday Times: Özgürlük zengin İranlıları Türkiye'ye çekiyor
GeriDünya Sunday Times: Özgürlük zengin İranlıları Türkiye'ye çekiyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: AP
25.11.2019 - 10:00, Son Güncelleme:

Sunday Times: Özgürlük zengin İranlıları Türkiye'ye çekiyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sunday Times: Özgürlük zengin İranlıları Türkiye'ye çekiyor

İngiltere'de yayımlanan Sunday Times gazetesi, "Özgürlük ve alkol, İran'ın zenginlerini Türkiye'ye çekiyor" başlıklı bir haber yayımladı.

ABD yaptırımlarının ekonomisini olumsuz etkilediği İran'dan çok sayıda kişinin Türkiye'ye kaçtığını aktaran gazete, geçen yıl bu sayının 30 bin olduğunu yazdı.

Sunday Times'ın Orta Doğu muhabiri Louise Callaghan, haberinde "Orta sınıf İranlılar Türkiye'ye akın ediyor, burası vizeye ihtiyaç duymadan seyahat edebildikleri bir avuç ülkeden biri" dedi.

Gazeteye konuşan Türkiye'de yaşayan İranlılardan Maryam Seda, "Burada her şey çok daha kolay. İran'da tutunmak imkansız. Ekonomi çok kötü ve protestolar beni korkutuyor. Günlerdir anneme ulaşamıyorum" dedi.

İran'da geçen hafta başlayan protestolar çok sayıda kenti etkilemiş, hükümet önlem olarak ülke genelinde interneti kesmişti.

Aralarında Tebriz'de Türkiye'yi destekleyen ve Mustafa Denizli'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Azeri futbol kulübü Traktör'ün de bulunduğu pek çok futbol maçı ertelenmişti.

Protestolar ve polis müdahalesi nedeniyle kaç kişinin yaşamını yitirdiği bilinmese de Uluslararası Af Örgütü güvenilir kaynaklarına dayandırdığı açıklamasında 21 kentte 106 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Seküler ve eğitimli girişimcilerin Türkiye'yi hem bir yatırım cenneti hem de katı İslami yasalardan uzakta rahat edebildikleri bir yer olarak gördüğünü belirten Sunday Times muhabiri Callaghan, Türkiye'den 250 bin dolarlık ev alanlara vatandaşlık verildiğini ve bu yılın ilk sekiz ayında İranlıların aldığı ev sayısının geçen yılın aynı dönemine kıyasla ikiye katlanarak 3 bine ulaştığını yazdı.

Gazeteye konuşan ve zengin İranlılara avukatlık yapan Ali Güden, "İran'da herkes bir B planı peşinde. Ülkeleri istikrarsız. Türkiye'de ise özgür hissediyorlar. Burada içebilirler, dilediklerini giyinebilirler" dedi.

23 yaşındaki Siavash ise inşaat sektöründe çalışmak için dört yıl önce Türkiye'ye taşındığını, genç işsizliğinin yüzde 40 olduğu ülkesinde gençlerin öfkeli olduğunu söyledi:

"Sistem reform yapamayacağını gösterdi ve gençler arasında umutsuzluk yarattı. Günümüz gençliği kendini kayıp nesil olarak görüyor."

İranlı işadamı Iraj Hosseini ise ülkesindeki ekonomik kaos nedeniyle parasını birden fazla bankada tuttuğunu, İran'da insanların nakit tutmak yerine arsa almaya yöneldiğini aktardı.

Sunday Times'a konuşan Crisis Group (Kriz Grubu) İran Projesi Başkanı Ali Vaez, gençleri İran'dan dışarı iten nedenler hakkında şunları söyledi:

"Her türlü muhalefete toleranssızlık, gençliğe parlak bir geleceğe kavuşma imkanı sunulmaması ve devletin reform yapamaması bir ümitsizliğe yol açtı.

"Hükümet halkın taleplerini dinlemek yerine İran'ın düşmanlarını suçlamayı tercih ediyor."

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle