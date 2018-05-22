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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriDünya Süleymaniye'de 4 siyasi partiyle görüştü
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Dünya
AA
22.05.2018 - 20:33, Son Güncelleme:

Süleymaniye'de 4 siyasi partiyle görüştü

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Süleymaniye'de 4 siyasi partiyle görüştü

ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk ve beraberindeki heyet, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 12 Mayıs genel seçimlerine hile karıştırıldığını iddia edip, seçimlerin tekrarını talep eden 4 siyasi partinin yetkilileriyle bir araya geldi.

McGurk, Süleymaniye kentindeki Goran (Değişim) Hareketi'nin parti merkezinde, Demokrasi ve Adalet için Koalisyon, Kürdistan İslami Birlik Partisi ve İslami Toplum Partisi yetkilileriyle 4'lü ortak bir toplantı gerçekleştirdi.

ABD'li üst düzey yetkililerin 4 siyasi parti ile yaptığı görüşmenin ardından, Goran Hareketi Dışilişkiler Sorumlusu Hoşyar Ömer düzenlediği basın toplantında, "Seçim sonuçlarına itiraz eden 4 siyasi parti, aynı tavrı sergilemeye devam edip açıklanan seçim sonuçlarını kabul etmiyor." ifadelerini kullandı.

SÜLEYMANİYE VE KERKÜK'TEKİ SEÇİMLER

Seçimlerin iptali ve tekrardan yapılması için Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonuna dilekçe verdiklerini ve kararlarından geri adım atmayacaklarını dile getiren Ömer, seçimlerde yapılan sahtekarlıktan tüm IKBY halkının açık bir şekilde haberdar olduğunu söyledi.

IKBY'de Kürdistan İslami Hareket Partisi ve Kürdistan Komünist Partisi dahil olmak üzere toplamda 6 siyasi parti özellikle Süleymaniye ve Kerkük'teki seçimlere hile karıştırıldığını iddia ederek, seçimlerin tekrarını istiyor.

Kürt partilerin yanı sıra Kerkük'teki Irak Türkmen Cephesi de oylarının çalınıp değiştirildiği iddiasıyla sayımın elle yapılmasını talep etmişti. Irak'ın kuzeyinde seçime hile karıştırıldığı iddialarına ilişkin siyasi partiler Süleymaniye merkezli Kürdistan Yurtseverler Birliği'ni suçluyor.

McGurk, Irak'ta genel seçimler yapıldıktan hemen bir gün sonra 13 Mayıs'ta başkent Bağdat'a gelerek ilk önce Irak Meclis Başkanı Selim el-Cuburi ile bir araya gelmişti. ABD'li yetkili, ardından Erbil kentine gelerek sırayla Başbakan Neçirvan Barzani, Kürdistan Demokrat Partisi Genel Başkanı Mesut Barzani ve Süleymaniye de ise Kürdistan Yurtseverler Birliği yetkilileriyle görüşmüştü. 

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