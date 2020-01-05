Süleymani’nin son notu kızına teslim edildi

Kasım Süleymani’nin cenaze töreni için hazırlıklar devam ederken, ölümünden kısa bir süre önce el yazısıyla yazdığı bir mektup-metin ortaya çıktı. Bu metin ve öldürüldüğünde parmağında olan yüzüğü dün gece kızı Zeynep Süleymani'ye teslim edildi. Süleymani’nin bu notu Irak’a gelmeden önce Suriye’de yazdığı, şahsi eşyaları arasında bulunduğu iddia edildi.

Erkek kardeşi İran medyasına yaptığı açıklamada ‘ El yazısı şehadetinden 2-3 saat öncesine ait. Şehadetinden bir hafta önce birlikte idik. Bu son görüşmemizdi. Suriye’de uçağa binmeden önce o el yazısını kaleme almış. O el yazısı ve yüzüğünü kızı için gönderdiler dün gece. El yazısından da anlaşılacağı üzere şehit olacağından haberdardı’ ifadelerini kullandı. El yazısı metinde dini ve felsefi ifadelerle birlikte ‘Allahım seni görmeye aşığım, bizleri kabul et’ şeklinde ifadeler de yer alıyor.