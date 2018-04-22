Sular durulmuyor: Önce toplantı sonra gözaltı
Ermenistan'da hükümet karşıtı gösterilerin sona ermesini görüşmek üzere muhalif lider Nikol Paşinyan'la bir araya gelen Başbakan Serj Sarkisyan, muhalefeti 'şantaj yapmakla' suçlayıp toplantıyı terk etti. Program sonunda Paşinyan gözaltına alındı.
Sarkisyan ile Paşinyan'ın televizyon ekranlarından da gösterilen görüşmesi yalnızca 3 dakika sürdü. Sarkisyan ile Paşinyan'ın görüşmesi sırasında muhalifler de sokaklardaydı. Gösteriye polis müdahale etti.
Erivan'daki bir otelde gerçekleşen görüşmede, Başbakan Sarkisyan rakibinin 'müzakere çağrılarına olumlu yanıt vermesinden duyduğu memnuniyeti' dile getirirken Paşinyan ise müdahale edip "Sanırım bir yanlış anlama var" dedi.
Paşinyan, "Buraya istifanızın ve iktidarın barışçıl ve yumuşak bir şekilde geçişinin sağlanması için koşulları görüşmeye geldim" yanıtını verdi.
Sarkisyan da "Bu bir diyalog değil, bu şantajdır" diyerek programı terk etti.
DEVAM ÇAĞRISI
Görüşme sonrası toplanan destekçilerine seslenen Paşinyan göstericilere bir haftadır süren protestolarına devam etmeleri çağrısında bulundu.
Polis Erivan'daki gösterileri dağıtmak için müdahale ederken Paşinyan da gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri Paşinyan ile birlikte Sasun Mikaelyan ve Ararat Mirzoyan’ı da bilinmeyen bir yerde tutuyor.
ÖZEL SORUŞTURMA DAİRESİ
Ermenistan başkenti Erivan’ın Erebuni semtinde öğle saatlerinde maskeli güvenlik ekipleri tarafından gözaltına alınan Paşinyan ve arkadaşlarının ne bugün, ne de yarın serbest bırakılmayacakları kesinleşti.
Ermenistan savcılığından yapılan açıklamada üç milletvekilinin dokunulmazlıkları bulunmasına rağmen, Ermenistan’da toplum düzenini ciddi biçimde tehlikeye sokma suçundan Özel Soruşturma Dairesi tarafından alı kondukları açıklandı.
Muhalif lider Nikol Paşinyan ve iki arkadaşına yöneltilen suçlamalar 13 ve 22 Nisan tarihlerinde izinsiz gösteri düzenlemek suretiyle kamu düzenini bozma ve ayrıca stratejik önemdeki kurum ve kuruluşların çalışmasını engelleyerek devleti güvenliğini tehdit etme bulunuyor.
Milletvekili Paşinyan, Mikaelyan ve Mirzoyan’ın tutuklandıkları Ermenistan parlamentosu Başkanı Ara Babloya’a bildirildiği de savcılık açıklamasında vurgulandı.
Sarkisyan ile Paşinyan'ın televizyon ekranlarından da gösterilen görüşmesi yalnızca 3 dakika sürdü. Sarkisyan ile Paşinyan'ın görüşmesi sırasında muhalifler de sokaklardaydı. Gösteriye polis müdahale etti.
Muhalif lider Paşinyan, anayasa değişikliğiyle iki dönemlik cumhurbaşkanlığı süresi sona erince geçen hafta parlamentoda başbakanlığa getirilen Sarkisyan'ın istifa etmesini istiyor.
SARKİSYAN'DAN AÇIKLAMA
Ermenistan Devlet Başkanı’nın sitesinde yayınlanan açıklamada, “Ülkemizdeki süreçler tehlikeli çizgiye ulaştı ve bu durum, geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabilir. Maalesef, daha önce varılan anlaşmaya rağmen (Serj Sarkisyan ile muhalif lider Nikol Paşinyan arasındaki) görüşme kesildi, oysa ki öyle bir görüşme durumun rahatlamasını ve gerginliğin azalmasını sağlayabilirdi” ifadelerine yer verildi.
Taraflara ülkedeki istikrarın bozulmasına neden olabilecek yıkıcı davranışlardan vazgeçme ve diyalog arayışlarına devam etme çağrısı yapan Sarkissian, “Tüm vatandaşlarımızı, diasporadaki yurttaşlarımızı durumu germe teşebbüslerinden kaçınmaya ve itidalli olmaya çağırıyorum” ifadelerini kullandı.
Paşinyan, başbakanlık makamının yetkilerini artıran anayasa değişikliğinin Sarkisyan'ın iktidarda kalması için getirildiğini savunuyor.
Paşinyan, başkent Erivan'da Cumartesi günü düzenlenen mitingde toplanan binlerce destekçisine Sarkisyan'ın 'Ermenistan'daki yeni gerçeği' anlamadığını söyledi.
Paşinyan'ın yetki transferini Sarkisyan'la görüşmeye hazır olduğunu söylemesi üzerine ülkenin yeni cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ise iki tarafın bir araya gelmesi ve diyalog başlatılması önerisinde bulunmuştu.
BBC muhabiri Rayhan Demytrie, birçok Ermeni'nin ülkelerinde değişim beklediklerini ama liderlerinin aynı kalmasıyla bu fırsatın kaçırıldığını düşündüklerini söylüyor.
'SARKİSYAN'IN ALTERNATİFİ YOKTU'
BBC'ye konuşan Ermenistan uzmanı Richard Girgosian, Serj Sarkisyan'ın alternatifleri olmadığı için yıllarca karşısına rakip çıkmadığını belirtip "Paşinyan, karizması ve sokak siyasetini anlayan tarzıyla bir istisnaydı" dedi .
Girgosian, iktidardaki Cumhuriyetçi Parti'nin 'uzlaşı ve taviz gereksinimini gözardı ettiği için daha tehlikeli bir parti olmaya başladığını' söyledi.
Uzman, "Şimdi asıl soru ileride neler olacağı. Böyle bir kutuplaşma ve çekişmeden sonra parlamenter siyaset, halkın da güvensizliğiyle, başarısızlığa mahkûmdur" yorumunu yaptı.
Girgosian, ülkede yaşananların yabancı ülkelerle ilgisi olmadığını belirtip "Bu Rusya'yla veya Avrupa'yla ilgili değil. Bu yerel politika ve ekonomi meselesi" dedi.
'KADİFE DEVRİM'
Paşinyan, Ermenistan'da günler süren muhalif gösterileri, 1989'da Çekoslavakya'da komünist iktidarı deviren 'Kadife Devrim'e atıfta bulunup kendisinin de 'kadife devrim'e önderlik ettiğini söylemişti.
Sarkisyan'a karşı 2008'de düzenlenen gösterilerdeki rolü nedeniyle gözaltına alınıp serbest bırakılan Paşinyan, destekçilerine 'tüm devlet sisteminin işleyişine engel olun' çağrısında bulunmuş, "Çünkü iktidar halka geçmeli" demişti.
Serj Sarkisyan, iki döneminin sonuna geldiği cumhurbaşkanlığından sonra başbakan olma niyetinin olmadığını ifade etmiş ama Salı günü parlamentoda başbakan seçildi.
Sarkisyan'ın cumhurbaşkanı seçildiği 2008'de göstericiler 'oylamada yolsuzluk yapıldığı' iddiasıyla sokaklara dökülmüştü.
Polisin müdahalesinde en az sekiz gösterici hayatını kaybetmişti.
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