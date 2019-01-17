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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
17.01.2019 - 23:22, Son Güncelleme:

Sular durulmuyor... Din adamları harekete geçti

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Sular durulmuyor... Din adamları harekete geçti

Yunanistan'da Aynoroz Özerk Manastır Topluluğu üyesi din adamları, Yunanistan ve Makedonya arasında yapılan "isim anlaşması"na karşı çıkarak referandum çağrısı yaptı.

Ortodoks dünyasında manevi öneme sahip olan özerk bölgenin rahipler kurulu "Aynoroz Mukaddes Cemiyeti" tarafından yapılan açıklamada, din adamlarının, iki ülke arasındaki "isim sorununu" çözmesi planlanan anlaşmaya karşı oldukları belirtildi.

Anlaşmanın "tarihe ve gerçeklere saygısızlık" olduğu savunulan açıklamada, "Yunan hükümetinden, Yunan halkının iradesine saygı göstererek anlaşmanın onaylanmasından önce bir referandum yapmasını talep ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, pazar günü başkent Atina'da anlaşmaya karşı gerçekleştirilecek gösteriye din adamlarının temsilci olarak gönderileceği bilgisi de paylaşıldı.

ANLAŞMA PARLAMENTOYA...

Ülkenin isminin "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesi başta olmak üzere, anlaşma kapsamındaki anayasa değişiklikleri geçen hafta Makedon Parlamentosunda onaylanmıştı. Yunan hükümetinin de gelecek hafta anlaşmayı parlamentoya getirerek onaylatması bekleniyor.
Yunanistan'da hükümet ortağı Bağımsız Yunanlar (ANEL) Partisi, anlaşma nedeniyle koalisyondan çekilmişti. Bunun üzerine, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın çağrısıyla gidilen güvenoyu yoklamasını kazanan hükümet görevde kalmıştı.

Başta ana muhalefet Yeni Demokrasi (ND) Partisi ve ANEL olmak üzere ülkede önemli bir kesim, komşu ülkenin isminde "Makedonya" ibaresinin yer alacak olması gibi sebeplerle anlaşmaya karşı çıkıyor.

Aynoroz Manastır Topluluğu'nun da yer aldığı Yunanistan'ın kuzeyindeki Makedonya bölgesinde metropolitler de anlaşmaya karşı çıktıklarını açıklamışlardı. Ortodoks dünyasında özel bir konuma sahip olan Aynoroz'da, farklı ülkelere ait toplam 20 manastır bulunuyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2016 yılındaki Yunanistan gezisi sırasında Atina'nın ardından Aynoroz'a da ziyarette bulunmuştu.

İSİM SORUNU

Başta Türkiye olmak üzere birçok devlet, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanısa da Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyordu.

Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den bu yana güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle AB ve NATO'ya üye olamıyor.
Yunanistan Başbakanı Çipras ile Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, 12 Haziran 2018'de ülkelerindeki görüşmeler neticesinde, "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" adı üzerinde anlaştıklarını açıklamış, iki ülke hükümet temsilcilerin katılımıyla 17 Haziran 2018'de anlaşmaya imzalar atılmıştı.
Makedonya ve Yunanistan'ın vardıkları anlaşmada yer alan yükümlülüklerini tamamen yerine getirmelerinin ardından Makedonya'nın "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" ismi ile resmi olarak NATO'nun 30'uncu üyesi olması bekleniyor. 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu ? (17.01.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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