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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
30.06.2019 - 18:32, Son Güncelleme:

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Sular durulmuyor... Beyaz ve mavi detayı

Hong Kong'da parlamento önünde toplanan on binlerce kişi, polise destek gösterisi düzenledi.

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  • Hong Kongda polise destek gösterisi düzenlendi
  • Hong Kongda polise destek gösterisi düzenlendi
  • Hong Kongda polise destek gösterisi düzenlendi
  • Hong Kongda polise destek gösterisi düzenlendi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Hong Kong Free Press gazetesinde yer alan haberde, çoğunluğu beyaz ya da mavi giyinen kalabalığın, Hong Kong parlamentosuna yürüdüğü, parlamentonun önündeki parkta polise "Teşekkürler" tezahüratları yaptığı kaydedildi.

Protestocuların, bu ay zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemelere karşı organize edilen protestolardaki sert tutumu nedeniyle eleştirilen Hong Kong polisine destek vermek amacıyla bir araya geldiği bildirildi.

Haberde, polis yanlısı göstericilerin, yasal düzenlemelere karşı yapılan gösteriler sırasında protestocuların, Hong Kong sokaklarına asılan afişleri parçalamış olmalarına tepki gösterdiği kaydedildi.

Göstericiler arasında Çin bayrağı dalgalandıranların olduğu ve Hong Kong'un 1997'de Çin'e devrinin 22. yıl dönümü vesilesiyle yarın yapılacak kutlamalara katılım çağrısı yapıldığı aktarıldı.

Yarınki kutlamalara önceki senelerden daha fazla katılımın olması bekleniyor.

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesiyle" uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti. İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a, 2047 yılına kadar Çin'e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak "tek ülke, iki sistem" politikasıyla idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

ŞÜPHELİLERİN İADESİ YASA TASARISI

Protestolara sebep olan ve şüphelilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu. Düzenlemeler, zanlıların Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştırıyor.

Hong Kong parlamentosunda, geçen ay değişikliğe karşı çıkan milletvekilleriyle değişiklik yanlıları arasındaki kavgada çok sayıda milletvekili yaralanmıştı.
Muhalifler, iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong'un özgürlüklerini ortadan kaldıracağını savunurken, Hong Konglu yetkililer bir cinayet zanlısının Tayvan'a iadesi için bu değişikliğin yapılması gerektiğini belirtiyor.

ASKIYA ALINMIŞTI

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in, Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam, 15 Haziran'da yaptığı basın toplantısında, tasarının toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını ifade ederek, yasal düzenleme çalışmalarının askıya alındığını duyurmuştu.

Öte yandan, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, Pekin yönetiminin, Carrie Lam'ın yasal düzenlemeyi askıya alma kararını desteklediğini ve bu karara saygı duyduğunu bildirmişti.

Askıya alma kararını yeterli bulunmayan göstericiler tasarının tamamen iptal edilmesini istiyor.

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Hong Kongda gösteriler sürüyor
Hong Kong'da gösteriler sürüyor
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