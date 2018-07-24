Sükûnet ülkesinde vahÅŸet: 2 ölü, 13 yaralÄ±
DÃ¼nyanÄ±n en sakin Ã¼lkelerinden Kanada, tarihinin en kÃ¶tÃ¼ gÃ¼nlerinden birini yaÅŸadÄ±. Toronto kentindeki silahlÄ± saldÄ±rÄ±da 2 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 13 kiÅŸi yaralandÄ±.
Polis yetkilileri, Torontoâ€™nun Greektown Mahallesiâ€™nde Ã¶nceki gece henÃ¼z kimliÄŸi belirlenemeyen bir kiÅŸinin rastgele Ã§evreye ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu 2 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, 13 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±lar. SaldÄ±rgan, Ã¶lÃ¼ ele geÃ§irildi.
SaldÄ±rganÄ±n intihar mÄ± ettiÄŸi, polis tarafÄ±ndan mÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ henÃ¼z aÃ§Ä±klÄ±k kazanmazken, yaralÄ± bir kÄ±z Ã§ocuÄŸunun durumunun kritik olduÄŸu bildirildi.
Emniyet sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Mark Pugash, saldÄ±rÄ±nÄ±n terÃ¶r amaÃ§lÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemek iÃ§in henÃ¼z erken olduÄŸunu vurguladÄ±.
Mahalle sakinlerinden John Tulloch, kardeÅŸiyle arabalarÄ±ndan indikleri sÄ±rada 20-30 el silah sesi duyduklarÄ±nÄ±, ardÄ±ndan kaÃ§maya baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± aktardÄ±.
Olayla ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.Â Â Â Â Â
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