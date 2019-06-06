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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
06.06.2019 - 17:16, Son Güncelleme:

Sudanlı muhaliflere göre ölü sayısı 108'e yükseldi

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Sudanlı muhaliflere göre ölü sayısı 108'e yükseldi

Sudanlı Muhalif Doktorlar, güvenlik güçlerinin pazartesi günü başkentte göstericilere müdahalesi sonucu ve sonrasındaki olaylarda yaşamını yitirenlerin sayısının 108'e çıktığını iddia etti.

Sudan Doktorlar Komitesinin Facebook hesabından yapılan açıklamada, "Sudan'daki olaylarda ölü sayısı 108'e ulaştı. 500'ün üzerinde de yaralı var." ifadesi kullanıldı.

Komiteden dün yapılan açıklamada ise 100'ü aşkın ölünün yanı sıra askerlerce Nil Nehri'ne atılan ardından çıkarılıp bilinmeyen bir yere götürülen yaklaşık 40 ceset bulunduğu iddia edilmişti.

RESMİ MAKAMLARINA GÖRE ÖLÜ SAYISI 46'YI GEÇMEDİ

Sudan Sağlık Bakanı Vekili Süleyman Abdülcabbar, resmi haber ajansı SUNA'ya yaptığı açıklamada, sosyal medyada muhalif kaynakların paylaştığı rakamları yalanlayarak, "Orduya bağlı ortak kuvvetlerin Kolombiya bölgesi ve sonrasındaki operasyonlarında ölü sayısı 46'yı aşmadı." diye konuştu.

Muhaliflere ait sosyal medya hesaplarından güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası ölü ve yaralı sayısı anbean paylaşılırken, Sudan makamlarından bu sabaha kadar hiçbir açıklama yapılmamıştı.

SUDAN'DAKİ OLAYLAR

Sudan güvenlik güçleri, pazartesi sabahı, başkentte 6 Nisan'dan bu yana gerçekleştirilen gösterilerin odağındaki ordu karargahı önündeki göstericileri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmıştı.

Ülkede 19 Aralık 2018’de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan’da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

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