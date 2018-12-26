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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
26.12.2018 - 07:12, Son Güncelleme:

Sudanlı komutandan hükümete çağrı

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Sudanlı komutandan hükümete çağrı

Sudan Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Muhammed Hamdan Hamideti, ülkedeki krize ve ekonomik sorunlara köklü çözüm üretilmesi için çağrıda bulundu.

Sudan resmi ajansı SUNA'nın haberine göre, Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Hamideti, Libya-Sudan sınırındaki görevlerinden dönen birliklere yönelik konuşmasında ülkedeki olaylara değindi.

Sabırlı olmasından dolayı Sudan halkını takdir ettiğini belirten Hamideti, Sudan halkının sabırsız olduğunu söyleyen herkesi "münafık" olarak nitelendirdi.

Piyasanın ve fiyatların denetlenmesi ve "açgözlülük yapanlarla" mücadele edilmesi gerektiğini söyleyen Hamideti, her kim olursa olsun ekonomiye zarar vermek için çalışanların hesaba çekilmesinin zorunlu olduğunu ifade etti.

Korgeneral Hamideti, ülkede "sızanlar, isyancılar, kaçakçılar ve bozguncular" bulunduğuna ve Hızlı Destek Kuvvetlerinin gözünün onların üzerinde olduğuna dikkati çekti.

Ülkedeki krize ve ekonomik sorunlara köklü bir çözüm üretilmesinin zorunlu olduğunun altını çizen Hamideti, hükümete, görevlerini yerine getirme ve vatandaşlara hizmet sunarak onurlu bir geçim kaynağı sağlama çağrısında bulundu.

Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Hamideti ayrıca her yerden silahların toplanmasının zorunlu olduğunu belirterek, ülke elden gidinceye kadar beklemeyeceklerini kaydetti.

SUDAN'DAKİ GÖSTERİLER

Sudan'daki gösteriler Atbara ve Port Sudan gibi kentlerde 19 Aralık'ta başladı. Ertesi gün başkent Hartum'a sıçrayan gösterilerde eylemciler, dolar kurunun aşırı yükselmesi nedeniyle ekmek, yakıt, tüp gibi ürünlerde görülen fiyat artışını ve ekonomik krizi protesto ediyor.

Sudan devlet televizyonu, Eğitim Bakanlığının talimatıyla başkent Hartum'da pazar gününden itibaren tüm okullarda eğitime "süresiz" ara verildiğini duyurmuştu.

Yetkililer, eylemlerin başladığı günden bu yana yaşanan olaylarda 8 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken, muhalif lider Sadık el-Mehdi ise gösterilerde 22 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Gösteriler nedeniyle Beyaz Nil, Dangola, Gadarif, Kuzey Kordofan ve Atbara kentlerinde olağanüstü hal ilan edilmişti.

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, olayların ardından bugün ilk kez açıklama yaparak halka ekonomik reform vaadinde bulunmuştu.

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