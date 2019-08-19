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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
19.08.2019 - 15:20, Son Güncelleme:

Sudan'ın devrik lideri Beşir hakim karşısında

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Sudan'ın devrik lideri Beşir hakim karşısında

Eski Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, "yasa dışı mal edinmek" suçlamasıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.

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  • Sudanın devrik lideri Beşir hakim karşısında
  • Sudanın devrik lideri Beşir hakim karşısında
  • Sudanın devrik lideri Beşir hakim karşısında
  • Sudanın devrik lideri Beşir hakim karşısında
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Eski Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, "yasa dışı mal edinmek" suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması için yoğun güvenlik önlemleri arasında başkent Hartum'daki mahkemeye getirildi.

Beşir'in duruşması 31 Temmuz'da güvenlik gerekçesiyle, 17 Ağustos'ta ise Anayasal Bildiri Anlaşması nedeniyle iki kez ertelenmişti.

Devrik lider, "yolsuzluk, yasa dışı mal edinmek ve döviz bulundurmak" suçlamalarıyla yargılanıyor.

Ülkede, 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin, hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Beşir, darbenin ardından ev hapsinde tutulduğu devlet konuk evinden 17 Nisan'da başkent Hartum'daki Kuber Hapishanesine nakledilmişti.

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi ile sivil muhalif koalisyon Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri arasında ülkedeki siyasi krizi sonlandıracak ve ortak geçiş yönetimini başlatacak Anayasal Bildiri için cumartesi günü imzalar atılmıştı.

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