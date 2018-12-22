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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
22.12.2018 - 15:55, Son Güncelleme:

'Sudan'daki gösterilerde 22 kişi hayatını kaybetti'

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'Sudan'daki gösterilerde 22 kişi hayatını kaybetti'

Sudanlı muhalif lider Sadık el-Mehdi, çarşamba gününden bu yana devam eden gösterilerde 22 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Eski Sudan Başbakanı ve muhalefetteki Milli Ümmet Partisi Genel Başkanı Sadık el-Mehdi, ülke ekonomisinin kötü gidişatı nedeniyle birkaç gündür devam eden gösterilerde 22 kişinin öldüğünü söyledi.

Mehdi, başkent Hartum'da düzenlediği basın toplantısında ülkenin farklı bölgelerinde çarşamba gününden bu yana devam eden gösterilerde, şu ana kadar 22 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Muhalif lider, ülkede yeni bir başkanlığın kurulması için tüm siyasi gruplarla istişare ederek hükümete müzakere teklifinde bulunacaklarını ifade etti. "Hükümetin teklife cevap vermesi halinde durum iyi olacaktır." diyen Mehdi, "Aksi takdirde genel grev çağrısı yapacağız ve daha sonra intifada senaryosu gelir." ifadelerini kullandı.

Sokaktaki gösterilere karşı tutumlarının iyimser olduğunu söyleyen Mehdi, anayasa uyarınca yeni bir geçiş hükümetinin kurulması çağrısı yaptı.

Mehdi, yaklaşık 1 yıl süren aranın ardından 19 Aralık'ta Etiyopya'dan Sudan'a dönmüştü.

Sudan'da 1966-1967 ve 1986-1989 yılları arasında iki dönem başbakanlık yapan Mehdi, mevcut Devlet Başkanı Ömer el-Beşir tarafından 1989 yılında yapılan darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

2014 yılında yaklaşık bir ay gözaltında kalmasının ardından Mısır ve farklı ülkelerde ikamet eden Mehdi, 2017’deki dönüşünün ardından tekrar yurt dışına çıkmıştı.

SUDAN'DA ANİDEN PATLAK VEREN GÖSTERİLER

Atbara ve Port Sudan gibi kentlerde çarşamba günü başlayan ve perşembe günü başkent Hartum'a sıçrayan gösterilerde eylemciler, doların aşırı yükselmesi nedeniyle ekmek, yakıt, tüp gibi ürünlerde görülen aşırı fiyat artışı ve ekonomik krizi protesto ediyor.

Sudan devlet televizyonu, dün Eğitim Bakanlığının talimatıyla başkent Hartum'da pazar gününden başlamak üzere tüm okullarda eğitime "süresiz" ara verildiğini duyurmuştu.

Devlet televizyonu ayrıca, çarşamba gününden bu yana yaşanan olaylarda 8 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Gösteriler nedeniyle, Beyaz Nil, Dangola, Gadarif, Kuzey Kordofan ve Atbara kentlerinde olağanüstü hal ilan edilmişti.

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