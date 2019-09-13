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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
13.09.2019 - 14:16, Son Güncelleme:

Sudan'da yeni kabinenin ardından ilk diplomatik ziyaret Türkiye'ye

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Sudan'da yeni kabinenin ardından ilk diplomatik ziyaret Türkiye'ye

Sudan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Muhammed, "Sudan'da yeni kabinenin kurulmasının ardınan ilk ziyareti Türkiye'ye gerçekleştirdik. Bu ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesindeki ortak iradenin yansımasıdır." dedi.

Türkiye-Sudan siyasi istişarelerinin sekizinci turunu gerçekleştirmek üzere Ankara'da bulunan ve diplomatik heyete başkanlık eden Sudan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Ömer Dahab Muhammed, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Ankara ziyareti kapsamında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki heyetle verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Muhammed, "Sudan'da yeni kabinenin kurulmasının ardınan ilk ziyareti Türkiye'ye gerçekleştirdik. Bu, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesindeki ortak iradenin yansımasıdır." ifadelerini kullandı.

Muhammed, heyetler arası görüşmelerde Sudan'daki gelişmelerin yanı sıra, diplomatik, ekonomik, ticari, insani, eğitim, tarım ve hayvancılık alanlarında iş birliği konularının masaya yatırıldığını belirtti.

Sudan ile Türkiye arasındaki ekonomik iş birliğinin artarak devam edeceğini vurgulayan Muhammed, çok yakın zamanda Sudan'da Ziraat Bankası şubesi açılacağı bilgisini paylaştı.

"TÜRKİYE'NİN TARIM VE TEKNOLOJİ ALANINDAKİ TECRÜBELERİNDEN FAYDALANMAK İSTİYORUZ"

Muhammed, ikili ilişkilerin ve iş birliğinin takip edileceği diplomatik mekanizmaların tesis edilmesinin, ziyaretinin önceliklerinden birisi olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Bu mekanizmalardan birisi de kurduğumuz 'Siyasi Müzakere Komitesi' oldu. Ayrıca, iki ülkenin devlet başkanlarını da içeren 'Yüksek Strateji Komitesi' ve 'Ekonomi Komiteleri'ni de kurduk. Bu komitelerin tesisi, ikili ilişkilerimizi geliştirme konusundaki irademizi ortaya koymaktadır."

Türkiye'nin son 20 yılda tarım ve teknoloji alanında bariz ilerleme kaydettiğini dile getiren Muhammed, "Biz de bu gelişmelerden uzun bir geçmişe dayanan güçlü ilişkilerimizin ışığında faydalanmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

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