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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerDünya HaberleriSudan'da mahkeme Beşir hakkındaki kararını 14 Aralık'ta açıklayacak
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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
17.11.2019 - 09:24, Son Güncelleme:

Sudan'da mahkeme Beşir hakkındaki kararını 14 Aralık'ta açıklayacak

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Sudan'da mahkeme Beşir hakkındaki kararını 14 Aralık'ta açıklayacak

Sudan'da yolsuzluk ve yasa dışı döviz bulundurmak suçlarından yargılanan eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir hakkındaki kararın 14 Aralık'taki duruşmada verileceği bildirildi.

Sudan'da eski Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, "yolsuzluk", "yasa dışı mal edinmek" ve "döviz bulundurmak" iddiasıyla yargılandığı davada, on birinci kez hakim karşısına çıktı.

Başkent Hartum'da, Adli ve Hukuki Bilimler Enstitüsünde düzenlenen duruşmada, savunma makamının şahidi Sudan Sayıştay Başkanı Tahir Abdulkayyum'un ifadesine başvuruldu.

Beşir'in konutunda ele geçirilen paraların akıbeti sorulan Sayıştay Başkanı Abdulkayyum, Beşir'in Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'dan aldığını belirtiği paraların nerelerde kullanıldığından haberdar olmadığını savundu.

Abdulkayyum, Cumhurbaşkanlığının 2018 denetlemelerinde herhangi bir mali usulsüzlüğe rastlanılmadığını sözlerine ekledi.

Beşir'in savunma heyeti avukatlarından Muhammed Hasan el-Emin, duruşma çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, müvekkili hakkındaki kararın 14 Aralık'ta verileceğini söyledi.

"ŞAHSINA TEK DOLAR DAHİ HARCAMADI"

Emin, Beşir'in avukatlarının, gelecek duruşmadaki savunmalarında, müvekkillerinin şahsına tek dolar dahi harcamadığını, paraları şahitlerin de huzurunda Sudan ulsal güvenliği, sağlık ve eğitimin desteklenmesi projelerinde sarf ettiğini tekrar vurgulayacaklarını belirtti.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin, ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine, ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Beşir, 17 Nisan'da ev hapsinde tutulduğu Devlet Konukevi'nden, başkent Hartum'daki Kuber Hapishanesi'ne nakledilmişti.

Beşir, 19 Ağustos'ta kafes içinde verdiği ilk ifadesinde, eski Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdulaziz'den 65 milyon dolar, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'dan 25 milyon dolar ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Halife bin Zayid Al Nahyan'dan da bir milyon dolar aldığını itiraf etmişti.

Ömer Beşir, zimmetine para geçirmediğini, Suudi Arabistan'dan aldığı paraları kamu yararına işlerde kullandığını öne sürmüştü.

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