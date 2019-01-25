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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
25.01.2019 - 09:48, Son Güncelleme:

Sudan'da iki gösterici öldü

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Sudan'da iki gösterici öldü

Sudan'da hükümet karşıtı gösterilere katılanlardan iki kişinin daha öldüğü bildirildi.

Bağımsız Sudan Doktorları Merkezi Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Mahcub et-Tay Mahcub isimli üniversite öğrencisinin gözaltında işkence sonucu öldüğü belirtildi.

Komite, 24 yaşındaki bir başka üniversite öğrencisi Abdulazim Ebu Bekir'in de gösteriler sırasında göğsünden vurulduğunu kaydetti.

Sudan'daki gösterileri incelemek üzere görevlendirilen Başsavcı Amir Muhammed İbrahim ise bugün düzenlediği basın toplantısında Abdulazim Ebu Bekir'in başkent Hartum'un Umdurman bölgesindeki gösteriler sırasında hayatını kaybettiğini belirtti, ancak ölüm nedenine ilişkin bilgi vermedi.

Başsavcı İbrahim, yaklaşık bir aydır devam eden gösteriler sırasında ölenlerin sayısının 29'a ulaştığını aktardı.

İşkenceden öldüğü iddia edilen Mahcub'un vefatına ilişkin ise resmi makamlardan henüz açıklama gelmedi.

Sudan'daki gösteriler 19 Aralık'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde başlamış, ancak kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtlığına dönüşmüştü.

Hükümet tarafının açıklamalarına karşın Uluslararası Af Örgütü gösterilerde 40 kişinin hayatını kaybettiğini iddia ediyor.

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