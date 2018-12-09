Sudan'da helikopter kazası! Ölenlerin arasında vali de var
İçinde valinin de bulunduğu yerel yöneticileri taşıyan helikopterin doğudaki El Kadarif'te düşmesiyle en az 7 kişi öldü.
Sudan'da yerel yöneticileri taşıyan helikopter düştü. Resmi haber ajansı SUNA, helikopterin doğudaki El Kadarif eyaletinde kaza geçirdiğini duyurdu.
Aralarında bir valinin de bulunduğu yedi yerel yönetici yaşamını kaybetti.
Eyalet üzerinde güvenlik uçuşu için havalanan helikopterdeki birçok kişi de yaralandı.
Resmi televizyon, bu sabah saatlerinde bir uçağın düştüğünü duyurmuştu. Bu bilgi daha sonra helikopter olarak değiştirildi.
El Kadarif, tarım ve arazileriyle bilinen bir eyalet.
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