Sudan’da gösteriler durulmuyor
Hayat pahalılığı yüzünden geçen ay başlayan protestolar önceki gün biri çocuk, biri doktor, biri de 60 yaşında yetişkin üç kişinin öldürülmesiyle yeniden alevlendi. Dün başkent Hartum’da olaylar çıktı. Polis çok sayıda protestocuyu gözaltına aldı.
AFRİKA ülkesi Sudan’da 30 yıldır iktidarda bulunan Ömer el Beşir iktidarına yönelik protestolar devam ediyor. Başkent Hartum’da geçen perşembe yapılan gösterilerde biri 60 yaşında adam, biri çocuk ve biri doktor üç kişinin hayatını kaybetmesi ve en az 8 kişinin yaralanması sonrası tansiyon yeniden yükseldi. İngiliz BBC, öldürülen doktorun cansız bedeninde 14’ten fazla kurşun olduğunu aktardı. Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi de öldürülen doktorun bir yaralıyı tedavi etmeye çalışırken vurulduğunu açıkladı. Polis basın sözcüsü ise olaylarda 3 değil 2 kişinin öldüğünü açıkladı.Dün Burri semtinde 2-3 bin gösterici, hayatını kaybeden 60 yaşındaki Moawia Othman’ın cenaze töreni için evinin önünde toplanarak sokakta barikat kurdu. Polis de bir süre sonra göstericilere ateş açarak müdahale etti. Protestocuların ise taş attığı belirtildi. Polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı.
‘40 KİŞİ ÖLDÜ’
Sudan’da el Beşir iktidarına yönelik protestolar geçen aralık ayından bu yana sürüyor. Merkezi İngiltere’de olan Uluslararası Af (AI) örgütüne göre protestolarda en az 40 kişi hayatını kaybetti. Binden fazla gösterici tutuklandı. El Beşir rejimine göre ölenlerin sayısı 24.
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