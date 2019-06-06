Sudan’da görüşme teklifine ret: Halka ateş açılırken diyalog olmaz
Sudan'da askeri darbenin ardından devlet yönetiminin sivillere devredilmesi için nisan ayından bu yana gösterilere devam eden eylemcilere yönelik müdahalede can kaybı 100’e çıkarken protesto liderleri Sudan Askeri Geçiş Konseyi’nin ‘görüşme’ teklifini reddetti.
Gösterilere liderlik eden Sudan Profesyoneller Birliği Sözcüsü Muhammed Yusuf el Mustafa, “Bu ciddi bir çağrı değil. Ordu muhaliflere ateş açıyor ve onları öldürüyor. Reddediyoruz. Gösterileri sürdüreceğiz” diye konuştu. Muhalifler, Nil Nehri’nden çıkarılan 40 cesetle birlikte can kaybının 100’e çıktığını söyledi. Ülkede gösterilerin sürmesi bekleniyor.
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