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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
18.01.2019 - 11:59, Son Güncelleme:

Sudan'da eylemcilerin öldürülmesi protesto edildi

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Sudan'da eylemcilerin öldürülmesi protesto edildi

Sudan'ın başkenti Hartum'da bir hastanenin önünde toplanan grup, eylemlerde göstericilerin öldürülmesini protesto etti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Hartum'daki Royal Care Hastanesi önünde toplanan yüzlerce kişi, dün düzenlenen gösterilere yapılan müdahalede bir doktorun hayatını kaybetmesi üzerine göstericilerin öldürülmesini protesto için oturma eylemi düzenledi.

Göstericilerin "rejimin düşmesi" yönünde slogan attığı, eylemcilerin, sosyal paylaşım siteleri üzerinden protestonun görüntülerini paylaştığı ifade edildi.

Öte yandan farklı meslek örgütlerini çatısı altında barındıran Sudan Meslek Grupları Birliği ile muhaliflerden Nida Sudan İttifakı, Ulusal Birlik Partileri Konseyi, Muhalif Toplanma Koalisyonu yaptıkları ortak yazılı açıklamayla, hastane önündeki oturma eylemine destek çağrısında bulundu.

Açıklamada, rejime karşı gösterilerin devam etmesi ve hastane önündeki eylemci sayısının artması için katkı çağrısı yapıldı.

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi, Hartum'da dün düzenlenen gösterilere yapılan müdahalede bir doktorun ölmesi üzerine bugün ülke genelindeki hastanelerde (durumu kritik olan hastalar hariç) grev ilan etmişti.

Komite yaptığı yazılı açıklamayla askeri kurumlara bağlı hastaneler ile iktidardaki Ulusal Kongre Partisi'nin yöneticilerinin sahip olduğu hastanelerde görevli tüm doktorlarını çekme kararı almıştı.

Gösterilerde ölenlerden birinin yaralıları tedavi etmeye çalışırken alnına kurşun isabet eden bir doktor olduğunun belirtildiği açıklamada, doktorların devlet hastanelerinin haricinde hizmet vereceği kaydedilirken, buna dair ayrıntılı bilgi verilmedi.

Komite tarafından daha önce yapılan açıklamada, Hartum'da rejim karşıtı gösterilere yapılan müdahalede Muhammed Ubeyd isimli bir çocuk ile bir doktorun hayatını kaybettiği, 5 kişinin gerçek, 3 kişinin ise plastik mermiyle yaralandığı aktarılmıştı.

GÖSTERİLER 19 ARALIK'TA BAŞLAMIŞTI

Sudan'daki gösteriler 19 Aralık'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde başlamış ancak kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtlığına dönüşmüştü.

Sudan Başsavcısı ve Olayları İnceleme Yüksek Komisyonu Başkanı Amir Muhammed İbrahim, Hartum'da cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında, ilk günden bu yana gösterilerde 24 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.

Olaylarda 131 kişinin de yaralandığını ifade eden İbrahim, ölüm vakaları hakkındaki soruşturmaların devam ettiğini aktarmıştı. Ancak muhalifler bu sayının çok daha fazla olduğunu savunuyor.

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