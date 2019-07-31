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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
31.07.2019 - 16:19, Son Güncelleme:

Sudan'da eğitime süresiz ara verildi

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Sudan'da eğitime süresiz ara verildi

Sudan'da askeri yönetim, Ubeyd kentinde 4'ü öğrenci 5 göstericinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı sonrası ülke geneline yayılan öğrenci protestoları nedeniyle eğitime süresiz ara verildiğini duyurdu.

Sudan'da askeri yönetim, Ubeyd kentinde 4'ü öğrenci 5 göstericinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı sonrası ülke geneline yayılan öğrenci protestoları nedeniyle eğitime süresiz ara verildiğini duyurdu.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'da yer alan habere göre, Askeri Geçiş Konseyi, ilk ve orta dereceli okullarda eğitimin ikinci bir emre kadar durdurulması kararı aldı.

Yönetim, dün de ülkenin doğusundaki Kesele eyaletinde eğitime ara verildiğini duyurmuştu.

Muhalif Sudan Meslek Odaları Birliği bünyesindeki Öğretmenler Komitesi de dün öğrencilerin güvenliği için sivil hükümet kurulana dek eğitime ara verilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Pazartesi günü, Kuzey Kurdufan eyaletinde başsavcılık bünyesindeki araştırma komisyonunun, 3 Haziran olaylarında hayatını kaybedenlerle ilgili raporu protesto edilmişti.

Sudanda eğitime süresiz ara verildi

Muhalif Sudan Merkezi Doktorlar Komitesince, çoğunluğu lise öğrencilerinden oluşan kalabalığın üzerine açılan ateş sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 21'i gerçek mermiyle olmak üzere 62 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

MUHALEFET, ASKERİ YÖNETİMİ SORUMLU TUTMUŞTU

Muhalefet, olaydan askeri yönetimi sorumlu tutmuş, kentte ikinci emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime süresiz ara verilmişti.

Sudan Başsavcılığı bünyesindeki araştırma komisyonunun cumartesi günkü raporunda, 3 Haziran'da ordu karargahı çevresindeki protestocuların dağıtılması emrini AGK'nin vermediği, müdahalede 87 kişinin öldüğü, talimatlara uymayan 9 üst düzey askerin de suçlu bulunduğu belirtilmişti.

Muhalefet, askeri konseyi akladığı ve bazı gerçekleri gizlediği gerekçesiyle raporu reddetmiş, gösteri çağrısı yapmıştı.

Sudan lideri Ömer el-Beşir'in aylarca süren rejim karşıtı protestolar sonucu 11 Nisan'da devrilmesinin ardından başkent Hartum'da muhalif göstericiler, ordu karargahı önünde "sivil yönetime geçilmesi" talebiyle nöbet tutmuştu.

Muhalif göstericiler, 3 Haziran sabahı güvenlik güçlerince gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanılarak dağıtılmış, olaylarda muhalif kaynaklara göre 128 kişi hayatını kaybetmişti.

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