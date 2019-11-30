Sudan’da Beşir’in partisine yasak
SUDAN’da Egemenlik Konseyi ile hükümet, devrik Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir rejiminin izlerinin tamamen silinmesini amaçlayan yasayı onayladı.
Söz konusu yasa ile eski Sudan Cumhurbaşkanı’nın partisi Ulusal Kongre, sabık rejimin tüm kurum ve kuruluşları kapatılıp mal varlıklarına el konulacak.
Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk da Facebook hesabından yaptığı açıklamada, kararın bir intikam yasası olmadığını, bilakis adaletin tesisi, halkın onurunu ve kazanımlarını korumak için çıkarıldığını belirtti. Parlamentonun henüz kurulmadığı Sudan’da yasalar, Egemenlik Konseyi ile bakanlar kurulunun onayının ardından yürürlüğe giriyor. Sudan hükümeti de geçen hafta, Beşir’le bağlantılı 24 kuruluşun faaliyetlerinin yasaklanması, yurtiçi ve dışındaki mal varlıklarının dondurulması kararını vermişti. Sudan’da, 19 Aralık 2018’de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine, ordunun 11 Nisan’daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermiş, 21 Ağustos’ta asker-sivil ortak geçici yönetimi başlamıştı.
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