Sudan'da Askeri Konsey ile muhalifler temel ilkelerde mutabık
Sudan Askeri Geçiş Konseyi, muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri ile ülkeyi krizden çıkaracak temel ilkelerde ve ortak bir komite kurulmasında anlaşmaya vardı.
Konseyin sözcüsü Şemseddin el-Kebbaşi, Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri ile başkent Hartum'da gerçekleştirilen görüşmenin ardından basına açıklamada bulundu.
"Temel ilkeler üzerinde anlaştık. Bunların ilki, Konsey ile Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri'nin birbirini tamamladığı ve Sudan'ı krizden çıkarma konusunda birlikte hareket edecekleridir." diyen Kebbaşi, söz konusu güçlerle ortak bir komite kurulması konusunda da mutabık kaldıklarını söyledi.
Askeri Konsey ile Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri arasında büyük anlaşmazlıklar olmadığına dikkati çeken Kebbaşi, söz konusu güçleri halk hareketinin temsilcisi olarak gördüklerini dile getirdi.
Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri'nin sözcüsü Ahmed er-Rabi ise Askeri Konsey'le gerçekleştirdikleri toplantının iyi geçtiğini ve geçiş sürecinde yapılacak düzenlemeler ve devlet kurumlarının yetkilerinin belirlenmesi için ortak komite kurulmasında anlaşıldığını kaydetti.
Sudan'da muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri önceki gün, Askeri Geçiş Konseyi ile müzakereleri askıya aldıklarını açıklamıştı. Konseyin sözcüsü Kebbaşi ise dün, görüş ayrılıklarının ortadan kaldırılıp geçiş döneminin taleplerinde uzlaşmaya varılması, başbakanın seçilmesi ve hükümetin kurulması için herkesle iletişim halinde olduklarını vurgulamıştı.
Ülkede 19 Aralık'ta ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin, hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinin ardından ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.
SUDAN'DA HRİSTİYAN OKULLARINDA HAFTA SONU TATİLİ PAZARA ALINDI
Öte yandan Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi, Hristiyan okullarında hafta sonu tatilini pazar günü olarak belirledi.
Askeri Geçiş Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, konseyin toplumsal sınıflar komitesi başkanı Salahuddin Abdulhalık, Hristiyan din adamları heyetini kabul etti. Görüşmede, Hristiyan din adamları, kiliseyi ilgilendiren meselelerle istikrar ve barışın sağlanmasına dair iş birliği konularını gündeme getirdi.
Görüşmenin ardından Konseyin yayımladığı kararnameyle Hristiyan okullarında hafta sonu tatili cumartesi yerine pazar günü olarak belirlendi.
Hristiyan vatandaşlara ve sığınmacılara geniş dini hakların tanındığı Sudan'da, Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, 844 kilise ve bunlara bağlı 319 eğitim kurumu ve 173 kültür merkezi bulunuyor.
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