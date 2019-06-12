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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
12.06.2019 - 13:19, Son Güncelleme:

Sudan'da asker ve muhalefet müzakerelere yeniden başlayacak

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Sudan'da asker ve muhalefet müzakerelere yeniden başlayacak

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi ve Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri arasında geçiş konseyinin kurulmasına ilişkin müzakerelere yeniden başlanacak.

Etiyopya'nın Sudan Özel Temsilcisi Mahmud Dirir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Askeri Geçiş Konseyi (AGK) ve Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) ile ayrı ayrı gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde müzakerelere devam edilmesi kararı alındığını söyledi.

Diğer muhalif parti ve gruplarla da görüşen Dirir, tarafların tansiyonun artırılmasına yönelik açıklamalardan kaçınacağına işaret etti.

Varılan mutabakata göre, her iki taraf da müzakerelerin durması öncesinde sivil yönetime geçiş konusunda varılan uzlaşı maddelerini koruyacak.

SİYASİ TUTUKLULAR SERBEST BIRAKILACAK

Öte yandan, iyi niyet göstergesi olarak siyasi tutuklular da serbest kalacak.

Sudan'da muhalif göstericilere liderlik eden çatı oluşum ÖDBG, dün sivil itaatsizlik ve grevi askıya aldıklarını duyurmuştu.

SUDAN'DAKİ OLAYLAR

Ülkede 19 Aralık 2018’de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Darbeden sonra Askeri Geçiş Konseyi ile muhalefet, askerlerin de yer alacağı 3 yıllık geçiş sürecinin ardından demokratik seçimlerle sivil yönetime geçilmesi konusunda anlaşmıştı.

Sudan güvenlik güçleri, 3 Haziran sabahı başkent Hartum’daki ordu karargahı önünde 6 Nisan'dan bu yana sivil yönetime geçilmesi talebiyle demokrasi nöbeti tutan muhalif göstericileri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmıştı.

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin başkentte göstericilere müdahalesi sonucu 61 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Sudan Doktorlar Komitesi ise olaylarda yaşamını yitirenlerin sayısının 118'e ulaştığını aktarmıştı.

Son olayların ardından taraflar arasındaki müzakereler durdurulmuş, muhalefet kapsamlı sivil itaatsizlik ve siyasi grev kararı almış, askeri yönetim de 9 ay içinde genel seçime gidileceğini açıklamıştı.

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