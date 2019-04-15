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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
15.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Sudan’da ABD’li diplomata brifing

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Sudan’da ABD’li diplomata brifing

30 yıllık Ömer el Beşir iktidarının protestolar ve askeri müdahale ile son bulduğu Sudan’da Askeri Geçiş Konseyi adlı cuntanın yetkilileri, başkent Hartum’da ABD’li diplomat Steven Koutsis ile dün bir araya geldi.

Cuntanın üst düzey yetkililerinden Mohammad Hamdan Daglo, Koutsis’e ülkedeki güvenlik durumu ile ilgili brifing verdi. Resmi SUNA ajansının haberine göre Daglo, Amerikalı diplomata Sudan’daki duruma ilaveten, Askeri Geçiş Konseyi’nin ülkede istikrarı ve güvenliği koruma amaçlı alınan önlemlerle ilgili bilgi verdi. Anadolu Ajansı’nın haberine göre ABD’li diplomat da istikrar konusundaki açıklamaları olumlu karşıladıklarını, Sudan-ABD ilişkilerinin geliştirilmesi için taraflar arasında süregiden işbirliğinin öneminin altını çizdi. Sudan, ABD’nin “terörü destekleyen devletler” listesinde yer alıyor.

SUUDİ ARABİSTAN VE BAE’DEN DESTEK

Öte yandan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yönetimlerinden Sudan’daki Askeri Geçiş Konseyi’ne destek açıklamaları geldi. Suudi Arabistan’ın resmi haber ajansının (SPA) haberinde, “Suudi Arabistan Krallığı, Askeri Geçiş Konseyi’nin ilan etmiş olduğu adımları desteklediğini ve Sudan halkının yanında yer aldığını duyurmaktadır” ifadeleri yer aldı. BAE Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada da, “Sudan Askeri Geçiş Konseyi’nin halkın yanında durmak, can ve mal güvenliğini sağlamak için ilan ettiği adımları destekliyor ve teyit ediyoruz” ifadesi kullanıldı.

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