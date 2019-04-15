Sudan’da ABD’li diplomata brifing
30 yıllık Ömer el Beşir iktidarının protestolar ve askeri müdahale ile son bulduğu Sudan’da Askeri Geçiş Konseyi adlı cuntanın yetkilileri, başkent Hartum’da ABD’li diplomat Steven Koutsis ile dün bir araya geldi.
Cuntanın üst düzey yetkililerinden Mohammad Hamdan Daglo, Koutsis’e ülkedeki güvenlik durumu ile ilgili brifing verdi. Resmi SUNA ajansının haberine göre Daglo, Amerikalı diplomata Sudan’daki duruma ilaveten, Askeri Geçiş Konseyi’nin ülkede istikrarı ve güvenliği koruma amaçlı alınan önlemlerle ilgili bilgi verdi. Anadolu Ajansı’nın haberine göre ABD’li diplomat da istikrar konusundaki açıklamaları olumlu karşıladıklarını, Sudan-ABD ilişkilerinin geliştirilmesi için taraflar arasında süregiden işbirliğinin öneminin altını çizdi. Sudan, ABD’nin “terörü destekleyen devletler” listesinde yer alıyor.
SUUDİ ARABİSTAN VE BAE’DEN DESTEK
Öte yandan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yönetimlerinden Sudan’daki Askeri Geçiş Konseyi’ne destek açıklamaları geldi. Suudi Arabistan’ın resmi haber ajansının (SPA) haberinde, “Suudi Arabistan Krallığı, Askeri Geçiş Konseyi’nin ilan etmiş olduğu adımları desteklediğini ve Sudan halkının yanında yer aldığını duyurmaktadır” ifadeleri yer aldı. BAE Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada da, “Sudan Askeri Geçiş Konseyi’nin halkın yanında durmak, can ve mal güvenliğini sağlamak için ilan ettiği adımları destekliyor ve teyit ediyoruz” ifadesi kullanıldı.
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