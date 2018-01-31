‘Suçsuzum’ derken suikastı itiraf etti

IRKÇI saldırgan Darren Osborne (48), Londra’daki Woolwich Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Mahkemede saldırının ayrıntılarını anlatan Osborne, olayda sürücü koltuğunda Dave adında bir kişinin oturduğunu ileri sürdü. Osborne, bu kişi ve ‘Terry Jones’ adındaki başka bir kişiyle birahanede tanıştıklarını ve siyasi görüşlerini paylaştıklarını söyledi.

Hakkındaki ‘terör bağlantılı cinayet’ ve ‘cinayete teşebbüs’ suçlamalarını reddeden Osborne, olayda kullanılan kamyonetin aslında İngiltere’de muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn’in öldürülmesi için kiralandığını anlattı.

Darren Osborne

POLİS BARİKATI SUİKASTI ENGELLEDİ

Dünya Kudüs Günü dolayısıyla Londra’da düzenlenen yürüyüşe katılması beklenen Corbyn’e bu sırada saldırmayı hedeflediklerini belirten Osborne, polisin yürüyüş güzergahına koyduğu barikatlar dolayısıyla planlarının değiştiğini ifade etti.

Yürüyüşte aracı kendisinin kullandığını aktaran Osborne, Corbyn’in seçim bölgesi olması sebebiyle daha sonra Finsbury Park semtine doğru seyahat ettiğini ancak bir süre sonra sürücü koltuğuna ‘Dave’ isimli kişinin geçtiğini öne sürdü.

Osborne, mahkemedeki ifadesinde, Corbyn’e saldırmanın ‘sokaklarımızdan bir teröristin daha eksileceği’ anlamı taşıdığını savunarak, “(Londra’nın Müslüman Belediye Başkanı) Sadık Han orada olsaydı eğer çok daha iyi olurdu. Piyangoyu kazanmak gibi olurdu bu” dedi.

Jeremy Corbyn

SAVCI, SANIĞIN ESKİ İFADESİNİ HATIRLATTI

Duruşmadaki savcı Jonathan Rees ise saldırı günü Osborne’un polise ‘tek başına hareket ettiğini’ söylediğini anımsattı. Rees, gözaltındayken verdiği ifadesinde Osborne’un ‘aracın kontrolünü direksiyon başındayken kaybettiğini” söylediğini hatırlattı.

Makram Ali

Londra’nın kuzeyindeki Finsbury Park semtinde 18 Haziran 2017 gecesi İngiliz vatandaşı Darren Osborne, kullandığı kiralık kamyoneti ‘Müslüman Refah Evi’ndeki teravih namazından çıkan cemaatin üzerine sürmüştü. Saldırıda 51 yaşındaki Makram Ali olay yerinde hayatını kaybetmiş, 11 kişi de yaralanmıştı.