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    ‘Suçsuzum’ derken suikastı itiraf etti

    AA
    31.01.2018 - 10:42 | Son Güncelleme:

    Londra’da yargılanan Darren Osborne, geçen yaz teravih namazından çıkanların üzerine sürülen aracı kendisinin kullanmadığını iddia etti. Bunun üzerine savcı, Osborne’un gözaltındayken verdiği ifadesinde ‘aracın kontrolünü direksiyon başındayken kaybettiğini’ söylediğini hatırlattı. Osborne, suçsuz olduğunu söylerken, ana muhalefet liderine suikast planını da itiraf etti.

    IRKÇI saldırgan Darren Osborne (48), Londra’daki Woolwich Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Mahkemede saldırının ayrıntılarını anlatan Osborne, olayda sürücü koltuğunda Dave adında bir kişinin oturduğunu ileri sürdü. Osborne, bu kişi ve ‘Terry Jones’ adındaki başka bir kişiyle birahanede tanıştıklarını ve siyasi görüşlerini paylaştıklarını söyledi.
    Hakkındaki ‘terör bağlantılı cinayet’ ve ‘cinayete teşebbüs’ suçlamalarını reddeden Osborne, olayda kullanılan kamyonetin aslında İngiltere’de muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn’in öldürülmesi için kiralandığını anlattı.

    ‘Suçsuzum’ derken suikastı itiraf ettiDarren Osborne

    POLİS BARİKATI SUİKASTI ENGELLEDİ
    Dünya Kudüs Günü dolayısıyla Londra’da düzenlenen yürüyüşe katılması beklenen Corbyn’e bu sırada saldırmayı hedeflediklerini belirten Osborne, polisin yürüyüş güzergahına koyduğu barikatlar dolayısıyla planlarının değiştiğini ifade etti.
    Yürüyüşte aracı kendisinin kullandığını aktaran Osborne, Corbyn’in seçim bölgesi olması sebebiyle daha sonra Finsbury Park semtine doğru seyahat ettiğini ancak bir süre sonra sürücü koltuğuna ‘Dave’ isimli kişinin geçtiğini öne sürdü.
    Osborne, mahkemedeki ifadesinde, Corbyn’e saldırmanın ‘sokaklarımızdan bir teröristin daha eksileceği’ anlamı taşıdığını savunarak, “(Londra’nın Müslüman Belediye Başkanı) Sadık Han orada olsaydı eğer çok daha iyi olurdu. Piyangoyu kazanmak gibi olurdu bu” dedi.

    ‘Suçsuzum’ derken suikastı itiraf ettiJeremy Corbyn

    SAVCI, SANIĞIN ESKİ İFADESİNİ HATIRLATTI
    Duruşmadaki savcı Jonathan Rees ise saldırı günü Osborne’un polise ‘tek başına hareket ettiğini’ söylediğini anımsattı. Rees, gözaltındayken verdiği ifadesinde Osborne’un ‘aracın kontrolünü direksiyon başındayken kaybettiğini” söylediğini hatırlattı.

    ‘Suçsuzum’ derken suikastı itiraf ettiMakram Ali

    Londra’nın kuzeyindeki Finsbury Park semtinde 18 Haziran 2017 gecesi İngiliz vatandaşı Darren Osborne, kullandığı kiralık kamyoneti ‘Müslüman Refah Evi’ndeki teravih namazından çıkan cemaatin üzerine sürmüştü. Saldırıda 51 yaşındaki Makram Ali olay yerinde hayatını kaybetmiş, 11 kişi de yaralanmıştı.

     

     

    Etiketler: avrupadan haberler
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