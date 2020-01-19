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Dünya
Haber Giriş: 19.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Avustralya yangınları sonrası su sevinci

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Avustralya yangınları sonrası su sevinci

Orman yangınları nedeniyle tarihi felaket yaşayan Avustralya’da dün başlayan yağmurlar yüzleri nispeten güldürdü.

Yıkımın en şiddetli yaşandığı New South Wales eyaletinde yolun ortasındaki su birikintisinden susuzluğunu gidermeye çalışan koala, bölgedeki canlıların halini özetler gibiydi. Aylardır söndürülemeyen yangınlar nedeniyle toplam nüfusun yarısı olan 25 bin koalanın telef olduğu belirtiliyor.

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