Avustralya yangınları sonrası su sevinci

Yıkımın en şiddetli yaşandığı New South Wales eyaletinde yolun ortasındaki su birikintisinden susuzluğunu gidermeye çalışan koala, bölgedeki canlıların halini özetler gibiydi. Aylardır söndürülemeyen yangınlar nedeniyle toplam nüfusun yarısı olan 25 bin koalanın telef olduğu belirtiliyor.