Su altında evlilik teklifi sonu oldu
Steven Weber,Tanzanya’da birlikte tatile gittiği sevgilisine su altında evlenme teklif etti. Fakat su yüzüne çıkamadan boğuldu.
ABD’li Steven Weber ile sevgilisi Kenesha Antoine, Tanzanya’ya tatile gitmişti.
Çift, Zanzibar Adası açıklarındaki su altı oteli The Manta Resort’ta kalıyordu.
Steven Weber’in sevgilisine bir sürprizi vardı. Sevgilisi odadayken suya dalan Steven Weber, odanın penceresine gelip bir kağıt çıkarttı.
Kağıtta “Sende sevdiğim şeyleri anlatmaya yetecek kadar nefesimi tutamam. Ama sende sevdiğim her şeyi her gün daha çok seviyorum. Benimle evlenir misin?” yazıyordu.
Steven Weber daha sonra mayosunun cebinden bir yüzük çıkardı. Mutluluk çığlıkları atan Kenesha Antoine bu sırada cep telefonuyla kayıttaydı. Ancak sevgilisini son kez gördüğünü bilmiyordu.
Su altında teklifte bulunurken tüm nefesi tükenen Steven Weber bir daha su yüzüne çıkamadı.
Sevgilisinin ölümünü Facebook’tan duyuran Kenesha Antoine “Sana milyonlarca kez ‘Evet’ diyorum” diye yazdı. Tüm dünyadan genç kadına başsağlığı mesajı yağdı.
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A Louisiana man named StevenWeber has drowned after proposing to his girlfriend Kenesha Antoine, underwater while the couple was vacationing in Tanzania. Weber proposed on Thursday by swimming underwater and holding a handwritten note against the bedroom windows before presenting a ring. The note, which Weber had placed inside a transparent plastic bag, read, "I can't hold my breath long enough to tell you everything I love about you. BUT...Everything I love about you I love more EVERY DAY! "Will you please be my WIFE," the note continued. "Marry me???" But Weber failed to return to the surface, Antoine said in a subsequent Facebook post. "You never emerged from those depths, so you never got to hear my answer, 'Yes! Yes! A million times, yes, I will marry you!!' " she wrote. #Louisiana #StevenWeber #girlfriend #KeneshaAntoine, #underwater #couple #Tanzania #couplegoals #greatamericanbuzz #usa #america #americanews #newsamerica #usanews #americannews #todaynews #livenews #breaking #breakingnews #news #worldnews
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