Stüdyodaki seyircilere 1 mliyon dolar dağıttı!

DeGeneres, bir markayla yaptığı ortaklık kapsamında etkinliği izleyen seyircilere büyük bir sürpriz yaptı.

Markanın, “1 milyon iyilik” kampanyası kapsamında Ellen DeGeneres, yayındayken stüdyodaki seyircileri adeta şaşkına çevirdi. Öyle ki 60 yaşındaki DeGeneres, doğum gününün olduğu gün gerçekleşen çekimlerde, “Buraya gelen herkese çok teşekkür ederim. Ben de 1 milyon iyilik yapmak istiyorum ve buradaki herkesin 1 milyon doları paylaşacağını duyurmak istiyorum” dedi.

Ellen, seyircilerin koltuklarının altına mısır gevreği koyduklarını söyledikten sonra, “Sakın bu kutuları atmayın çünkü bu kutulara sahip olan herkes 1 milyon dolardan pay alacak” dediği anda salonda adeta fırtına koptu.

Seyirciler sevinçten birbirlerine sarılırken, bazı katılımcıların sevinç gözyaşı döktüğü belirtildi. Salonda yaklaşık 100 seyirci yer alırken bu da kişi başına 10.000 dolar düştüğü tahmin ediliyor.

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