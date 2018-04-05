Stres yağı ikiye katlıyor
ABD’nin Stanford Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, kronik stresin yağ hücreleri üzerinde değişiklikler meydana getirdiğini, bunun da kilo almaya neden olduğunu ortaya koydu.
Cell Metabolism adlı tıp dergisinde yayımlanan makaleye göre, kronik stres yeni yağ hücrelerinin oluşmasına neden oluyor. Özellikle 24 saat boyunca yüksek stres hormonuna tabi olan farelerde, yağ oranının iki katına çıktığı görüldü. Araştırmada yağ oluşumunun gıda alımıyla değil stresin süresiyle ilgisi olduğu kaydedildi. Yeni bulguya göre stres dönemlerindeki kilo alımının önüne geçilebilir.
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