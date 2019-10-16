Stres cinsiyeti etkiliyor
ABD’de yapılan araştırmada hamilelik öncesi yaşanan stresin bebeğin cinsiyeti üzerinde etkili olduğu ortaya çıktı.
ABD merkezli Colombia Üniversitesi’nden uzmanlar, hamilelik öncesi yoğun stres yaşayan kadınların bebeklerinin kız olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu açıkladı. Araştırmaya göre, fiziksel stres yaşayan kadınların sadece yüzde 31’i, psikolojik stres yaşayan kadınların ise yüzde 40’ı erkek çocuk sahibi oluyor.
FELAKETLER ETKİLİYOR
Araştırmada ayrıca erkek fetüslerin stres hormonlarına karşı daha dayanıksız olduğu ifade edildi. Uzmanlar, kadınların hamile kalma kararı almadan rahatlama egzersizleri yapması gerektiğini söylüyor. 18 ve 45 yaşları arasındaki 187 kadındaki 27 stres belirtisinin ele alındığı araştırmada, büyük felaketler gibi olaylar sonrasında çocuk cinsiyet oranlarının değişim gösterebileceği belirtildi.
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