Stratejik sınamalara karşı yakın işbirliği
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, son dönemde ikili ilişkileri olumsuz etkileyen hassasiyetlerin giderilmesi konularında mutabık kaldı.
Son olarak 24 Ocak’ta Zeytin Dalı harekâtının başlamasından 4 gün sonra görüşen Erdoğan ile Trump, bu kez Afrin şehir merkezine girilmesinden 4 gün sonra dün telefonda görüştü. İki lider arasında akşam saatlerinde gerçekleşen kritik görüşmenin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başbakan Binali Yıldırım’ı Beştepe’de kabul ettiği saatlere denk gelmesi dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki görüşmede ikili ve bölgesel konuların ele alındığını belirterek şunları kaydetti:
İLİŞKİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ
“NATO müttefiki ve stratejik ortak olan iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin önemi teyit edilerek bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. İki lider, müşterek stratejik sınamalar karşısında daha yakın işbirliği yapmak için atılan adımların sürdürmesi ve ikili ilişkileri olumsuz etkileyen hassasiyetlerin giderilmesi hususlarında mutabık kalmışlardır.”
KAYGILARI GİDERME TAAHHÜDÜ
Beyaz Saray’dan görüşmeye ilişkin kısa bir yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi: “Başkan Donald Trump, NATO müttefiki ve stratejik ortak olarak iki ülke arasındaki güçlü ilişkinin önemini teyit etmek ve bölgesel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunmak üzere bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü. İki lider ortak stratejik sorunlara ilişkin işbirliğini kuvvetlendirecek çabaları sürdürmeyi ve iki ülkenin de ilişkileri etkileyen kaygılarını gidermeyi taahhüt ettiler.”
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