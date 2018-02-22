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    Stoltenberg: Türkiye’nin S-400 alımı zor bir konu

    Sevil ERKUŞ/BRÜKSEL
    22.02.2018 - 00:51 | Son Güncelleme:

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifak üyesi Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi tedarik etme planıyla ilgili ittifak için ‘zor bir konu’ değerlendirmesinde bulundu. Stoltenberg, İtalya-Fransa konsorsiyumu ile de benzer müzakerelerin yapılmasını ise olumlu karşıladıklarını belirtti.

    RUSYA’dan S-400 füze savunma sistemi tedarik etmeyi planlayan Türkiye’nin kararının NATO için “zor bir konu” olduğunu belirten ittifakın Genel Sekreteri Jen Stoltenberg, ancak Ankara’nın aynı zamanda İtalyan-Fransız konsorsiyumu ile benzer sistemler için işbirliği yapmak üzere anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

    Türkiye’nin S-400 sistemlerini NATO’ya entegre etmek için bir girişimde bulunmadığını da ifade eden Stoltenberg, Ankara’nın, NATO müttefiklerinden hava savunma sistemi almak üzere anlaşma yapması durumunda memnuniyet duyacaklarını belirtti. Bir grup gazeteciyle Brüksel’de NATO karargâhında bir araya gelen Stoltenberg şu mesajları verdi:

    DEĞERLİ MÜTTEFİK

    “Türkiye çok değerli bir müttefikimiz. NATO’ya birçok farklı yollarla katkı sağlıyor. Coğrafi konumu, Irak ve Suriye’ye sınırı bulunması bakımından DEAŞ ile mücadelede kilit konumda olması, aynı zamanda Karadeniz’e kıyısı olması Türkiye’yi NATO için önemli hale getiriyor.

    TÜRKİYE SAVUNMA HARCAMALARINI ARTIRIYOR

    Galler zirvesinde, ittifak ülkelerinin 2024 yılına kadar, savunma harcamalarını gayrisafi milli hasılalarının (GSMH) yüzde 2’si düzeyine yükseltmeleri kararı alındı. Bu doğrultuda Türkiye de savunma harcamalarını artırıyor. Türkiye, NATO yük paylaşımına katkısını arttırmaya devam ederek, yüzde 2 seviyesini yakalayacağını ilan etti.

    S-400 ULUSAL KARAR

    Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze sistemi alma kararı ulusal bir karar. NATO için önemli olan NATO hava savunma sistemine entegre olup olmayacağı. Bununla ilgili bir talep söz konusu değil. Bunun zor bir konu olduğunu belirtmem lazım. Türkiye aynı zamanda Avrupa hava savunma sistemini geliştirip üreten İtalyan-Fransız konsorsiyumu EUROSAM ile mutabakat muhtırası imzaladı. Türkiye’nin NATO müttefiklerinden hava savunma sistemi alımı konusunda anlaşmaya varılırsa bundan memnuniyet duyarız. NATO, şu anda Türkiye’nin hava savunmasını güçlendiriyor. Adana’ya Patriot bataryaları yerleştirildi. Türkiye’de SAMP-T bataryalarımız da bulunuyor.”

    Etiketler: gazetehaberleri , nato , s400
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