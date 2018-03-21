‘Steven beni elle taciz etti’
Hollywood’daki cinsel taciz skandallarına bir yenisi eklendi.
Faviola Dadis, yıllar önce ABD’li aktör, yapımcı ve yönetmen Steven Seagal’in tacizine uğradığı iddiasıyla şikâyetçi oldu.
Dadis, 2002’de henüz 17 yaşında bir modelken, Beverly Hills’deki bir otel odasındaki oyuncu seçiminde Seagal’in kendisini elle taciz ettiğini ileri sürdü.
Seagal hakkında daha önce de taciz iddiaları gündeme gelmiş, ünlü aktör bu iddiaları yalanlamıştı.
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