Star Wars’u yazmasınlar
Game of Thrones’un final sezonu, dizinin uyarlandığı serinin son kitabı henüz yazım aşamasında olduğu için senaristler tarafından tamamlanmıştı.
KÜLT fantastik dizi Game of Thrones’un (Taht Oyunları) finalini beğenmeyip yeniden çekilmesi için kampanya başlatan ve 1 milyondan fazla imza toplayan dizinin hayranları, bu defa aynı senaristlerin Star Wars (Yıldız Savaşları) serisinin son filmini yazmasını engellemeye çalışıyor. Öfkeli seyircinin Disney’e hitaben başlattığı imza kampanyasında, Star Wars’un senaryosunun David Benioff ve D.B. Weiss tarafından yazılmasının “hata” olduğu belirtiliyor.
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