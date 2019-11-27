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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Star Wars senaryosu son anda kurtuldu

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Star Wars senaryosu son anda kurtuldu

AMERİKALI ünlü yönetmen J.J. Abrams yeni Star Wars (Yıldız Savaşları) filminin bitmiş senaryosunun bu yıl eBay’de satılmaktan son anda kurtulduğunu açıkladı.

Abrams, “Kim olduğunu istesem de söylemeyeceğim ama oyuncularımızdan biri senaryoyu yatağının altında bırakmış ve daha sonra odayı temizleyen biri senaryoyu bulmuş. Ardından senaryo bir başkasının eline geçmiş ve o da onu eBay’de satmaya kalkışmış” dedi. Bir Disney çalışanı ise açık arttırma sitesinde senaryoya teklif verildiğini görmüş ve satılmadan senaryoyu geri almış. Serinin son filmi “Star Wars: The Rise of Skywalker” (Yıldız Savaşları: Skywalker’ın Yükselişi) 20 Aralık 2019’da gösterime girecek.

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