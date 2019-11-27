Star Wars senaryosu son anda kurtuldu
AMERİKALI ünlü yönetmen J.J. Abrams yeni Star Wars (Yıldız Savaşları) filminin bitmiş senaryosunun bu yıl eBay’de satılmaktan son anda kurtulduğunu açıkladı.
Abrams, “Kim olduğunu istesem de söylemeyeceğim ama oyuncularımızdan biri senaryoyu yatağının altında bırakmış ve daha sonra odayı temizleyen biri senaryoyu bulmuş. Ardından senaryo bir başkasının eline geçmiş ve o da onu eBay’de satmaya kalkışmış” dedi. Bir Disney çalışanı ise açık arttırma sitesinde senaryoya teklif verildiğini görmüş ve satılmadan senaryoyu geri almış. Serinin son filmi “Star Wars: The Rise of Skywalker” (Yıldız Savaşları: Skywalker’ın Yükselişi) 20 Aralık 2019’da gösterime girecek.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle