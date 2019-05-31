‘Star Wars Evreni’ açıldı... Yemekler İstanbul’dan
ABD’nin California eyaletinde bulunan Disneyland, Star Wars (Yıldız Savaşları) film serisinin galaksisini içeren tema parkı bugün açılıyor.
1 milyar dolara mal olan ‘Star Wars-Galaxy’s Edge’ eğlence parkında robotlarla oynayıp, ışın kılıçlarıyla Jedi olabilme fırsatını yakalayacak ziyaretçiler, ayrıca Star Wars evrenine ‘uygun’ yiyecekler de tadabilecek. Mönülerde Türkiye ve Fas’tan ilham aldıklarını belirten Walt Disney yöneticisi Chris Beatty, “Fas ve İstanbul’daki pazarlar inanılmaz kültürler için adeta bir buluşma yeri” yorumunda bulundu.
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