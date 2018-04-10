Staffordshire’ın ikinci vahşeti
Almanya’nın Darmstadt kentinde ‘Staffordshire terrier ve boxer kırması’ bir ev köpeği, sahibi olan ailenin henüz 7 aylık bebeğini başından ağır yaraladı.
Korkunç olay geçen pazartesi yaşanırken, Jannis adlı bebek, hastanede tedavi gördüğü sırada hayatını kaybetti. E
ve gelen polis, bebeği öldüren köpeği hemen kentteki bir hayvan barınağına götürdü.
Geçen hafta da Chico adlı ‘Staffordshire terrier’ cinsi bir köpek, anne ve oğlunu öldürmüştü.
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