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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Seda TÜRKOĞLU
21.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Stadyumda tartıştılar

Seda Türkoğlu
Seda Türkoğlu
sedaturkoglu@hurriyet.com.tr
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Seda Türkoğlu
Seda Türkoğlu
sedaturkoglu@hurriyet.com.tr
Stadyumda tartıştılar

Ukrayna halkı bugün, uzun tartışmalara konu olan başkanlık seçimlerinin ikinci turu için sandık başına gidiyor. Mevcut başkan Petro Poroşenko’ya karşı yarışan ünlü komedyen Volodimir Zelenski (41) seçimin favorisi. İki aday, seçimler öncesinde başkent Kiev’deki Olimpiyat Stadı’nda seçim düellosuna çıktı.

UKRAYNA Devlet Başkanı Petro Poroşenko (53) ile rakibi ünlü komedyen Volodimir Zelenski, bugün yapılacak seçimlerin ikinci turu öncesinde kozlarını önceki akşam 70 bin kişilik Kiev Olimpiyat Stadı’nda paylaştı. Yazı turayı kazanan 41 yaşındaki Volodimir Zelenski, ilk söz hakkının sahibi oldu. 2014 devlet başkanlığı seçimlerinde Poroşenko’yu desteklediğini, ancak daha yanlış karar verdiğini anladığını belirten ünlü komedyen, “Petro Poroşenko, ben sizin hatalarınızın sonucunda ortaya çıktım” dedi. Poroşenko ise “Ukrayna’nın geleceğini riske atamayız. Zelenski zayıf bir devlet başkanı olur ve (Rusya Devlet Başkanı) Putin’den gelecek yumrukları karşılayamaz” diye konuştu. Tartışmanın başlangıcında el sıkışan iki aday, program bitiminde birbiriyle tokalaşmadan sahneden ayrıldı.

Stadyumda tartıştılar

MOSKOVA BELİRLEYİCİ OLACAK

Rusya’nın doğu bölgelerindeki ilhakının gölgesinde gerçekleşen seçimler, güvenlikten ekonomiye, uluslararası ilişkilerden halkın güvenini kaybettiği siyasilere kadar birçok farklı dinamiğe sahip. Rusya ilhakı altındaki Kırım ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donbas bölgesindeki Donetsk ve Lugansk’ta 5 milyona yakın seçmen oy kullanamayacak. Hem Zelenski hem de Poroşenko’nun ülkenin Rusça konuşulan bölgelerinden gelmesi dikkat çekiyor. Zelenski’nin Yahudi kökenli olması dış basında yankı bulan bir detay olsa da, din faktörü Ukrayna siyasetinde belirleyici bir role sahip değil. Ukrayna seçimlerine ilişkin yapılan siyasi yorumlarda Zelenski’nin, adı yolsuzluklarla anılan Poroşenko ve geçmiş liderlere tepki oylarını aldığı belirtiliyor.

ANKETLERDE YÜZDE 70 İLE FAVORİ

Seçim öncesi yapılan anketler, yeni devlet başkanının komedyen Zelenski olacağına işaret ediyor. 31 Mart’ta 38 adayın yarıştığı ilk turda Zelenski yüzde 30.2, Poroşenko yüzde 15.9 oy almıştı. Bu kez Zelenski’nin oylarının yüzde 70’e çıkabileceği tahmin ediliyor.

Stadyumda tartıştılar

 

SEÇİME SAATLER KALA ZELENSKİ’YE ŞOK DAVA

Ukrayna’da başkanlık seçimlerinin ikinci tur oylamasına saatler kala, seçimlerde gözlemci olarak görev alan Avukat Andrey Hilko ülkeyi ayağa kaldıran bir adım attı. Cuma günü Poroşenko ile Zelenski’nin Kiev Olimpiyat Stadyumu’ndaki tartışmasına işaret eden Hilko, “Zelenski halka ücretsiz bilet dağıtmıştır. Bu da seçmene rüşvet vermek anlamına geliyor. Zelenski seçimlerden uzaklaştırılmalı” savıyla dün akşam Kiev 6. İdare Mahkemesi’ne başvurdu.

Seçim arifesinde Kiev’e bomba gibi düşen bu haber, mahkemenin dilekçeyi işleme aldığını duyurmasıyla atmosferi iyice gerdi. Birçok hukukçu sürpriz davayı şu sözlerle değerlendirdi: “Zelenski’nin seçimlerden uzaklaştırılması şu saatten sonra mümkün değil. Zelenski’nin seçimlerden çekilebilmesi için ancak ve ancak kendisinin dilekçe ile Merkez Seçim Komisyonu’na başvurması veya hayatını kaybetmiş olması gerekiyor.”

Ukrayna eski Merkez Seçim Komisyonu üyeleri de tartışmaya şu sözlerle katıldı: “Oy verme işlemine saatler kala açılan davanın iki gerekçesi olabilir. İlki, seçime katılan adaylardan biri propaganda yasağına rağmen adını bir kez daha duyurmak istemiştir. İkincisi ise kimsenin bugüne kadar adını bile duymadığı Avukat Andrey Hilko kendi reklamını yapmak için hukuki yollara başvurmuştur.” Öte yandan, davanın düşeceği tahmin ediliyor. Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA

DİZİDE BAŞKANI CANLANDIRIYOR

‘Halkın Hizmetkârı’ adlı dizideki ‘adil başkan’ Vasyl Goloborodko karakteriyle Ukrayna halkının kalbine taht kuran Zelenski esasen bir oyuncu… 2015 yılında yayınlanmaya başlayan dizi 3 sezon yayında kaldı. Siyasi tecrübesizliğine karşın halkın büyük desteğini alan Zelenski, yolsuzluklardan ve ekonomik darboğazdan bunalan Ukrayna halkı için ‘umut ışığı’ oldu. Siyasi yorumcular, seçmenin aklında kurgu ile gerçeğin iç içe geçtiğini söylüyor. Gerçek siyasetin dizideki gibi olmayacağı uyarısında bulunan uzmanlar ve Zelenski karşıtları, seçmenleri sağduyuya çağırıyor. Zelenski hakkındaki bir diğer iddia da ülkenin ünlü oligarklarından Igor Kolomoski’nin güdümündeki paravan bir aday olması.

Seda Türkoğlu
Seda Türkoğlu
sedaturkoglu@hurriyet.com.tr
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