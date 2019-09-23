Stadyum değil sınır kapısı
Pakistan ve Hindistan’ın Wagah kara sınır kapısında iki tarafın da en uzun askerleri, diğer tarafı etkilemek ve korkutmak için sınırın her iki ucunda sert hareketler ve yüksek sesli tekmilleriyle, birbirlerine güç gösterisi yapıyorlar.
Amigolar eşliğinde yüzlerce insan tezahürat yapıyor, şarkılar söyleniyor. Hatta hangi tarafın sesi daha yüksek çıkacak rekabeti yaşanıyor. Askerlerin yaklaşık bir saat süren dansa benzer güç gösterisi, gönderden bayrak indirme ve iki askerin tokalaşması ile son buluyor.
Wagah 'Bayrakların düşürülmesi' töreni, Hindistan ve Pakistan ranger'larının 1947'den beri gerçekleştirdikleri, savaş zamanlarında bile devam eden, iki ülke arasında süregelen rekabetin gösteriye dönüştüğü günlük askeri bir etkinlik. Bayrak çekme ve indirme töreni 1970’li yıllara kadar rutin bir sınır aktivitesiyken, bu tarihten sonra askerlerin karşılıklı planlayarak senkronize gösteri haline getirdiği, her yıl binlerce turisti ağırlayan bir etkinlik halini alıyor.
Yaklaşık bir saat süren töreni Pakistan tarafında yüzlerce Pakistanlının tezahüratları arasında izliyoruz. Sınır kapısının hemen ardında Hindistan’a ait tribünde Hintliler ve askerleri bulunuyor. Tören bir ayağı olmayan gazilerin gösterileri, ardından kılıçlı bir komutanın kapıya yürümesiyle başlıyor. Kadın askerlerin yürüyüşünün ardından, postallarının altına demir çakılmış siyah kıyafetli askerlerin kapıya yürümesiyle devam ediyor.
Askerler birbirlerine pazılarını ve yumruklarını göstererek güz gösterisinde bulunuyor. Ardından senkronize şekilde bayrak indirme töreni gerçekleşiyor. Sınırın tam sıfır noktasında karşı karşıya gelen iki askerin tokalaşmasıyla tören son buluyor.
Her gün güneşin batışı sırasında yapılan törenin ardından ertesi sabah 09.00'da törensiz olarak bayrakların yeniden göndere çekilmesiyle Wagah kapısı açılıyor.
Her ne kadar güç gösterisi görsel bir şova dönüşse de burası aynı zamanda iki ülkenin barışı sembolize eden sınır kapısı. Pakistan ile Hindistan arasında yakın zamanda gündeme gelen askeri gerginlik sırasında, Pakistan’ın düşürdüğü Hindistan savaş uçağının pilotu Abhinandan Varthaman'ın Hint yetkililere teslim edildiği sınır kapısı da burası.
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