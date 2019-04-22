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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
22.04.2019 - 10:08, Son Güncelleme:

Sri Lanka'daki terör saldırılarını 7 intihar eylemcisi düzenledi

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Sri Lanka'daki terör saldırılarını 7 intihar eylemcisi düzenledi

Sri Lanka'da Paskalya gününde kilise ve otellere düzenlenen terör saldırılarını 7 intihar eylemcisinin gerçekleştirdiği bildirildi.

Adli Tıp Kurumu yetkilisi Ariyananda Welianga, dün sabah saatlerinde Kochchikade'de St. Anthony, Katana'da St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana Kilisesi ile başkent Kolombo'da beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine düzenlenen 6 bombalı saldırıyı 7 intihar bombacısının gerçekleştirdiğinin belirlendiğini açıkladı.

Welianga, olay yerinden toplanan benden parçaları üzerinde yapılan analizlerde saldırıların intihar eylemi olduğunun anlaşıldığını belirtti.

Shangri-La otelinde iki bombacının, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerinde birer ve St. Anthony, St. Sebastian ve Meryem Ana kiliselerinde de birer canlı bombanın beden parçalarının bulunduğunu ifade eden Welinga, Kolombo'nun banliyölerindeki bir konukevi ve üst geçit yakınında meydana gelen patlamaların araştırıldığını kaydetti.

Sri Lanka’da dün sabah saatlerinde Kochchikade'de St. Anthony, Katana'da St. Sebastian ve Batticaloa'da Meryem Ana Kilisesi ile başkent Kolombo'da beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine saldırılar düzenlenmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyösü Dehiwala'daki hayvanat bahçesi yakınında ve Kolombo'nun Dematogoda banliyösünde patlamalar meydana gelmişti.

Sri Lanka polisi tarafından saldırılarda 290 kişinin hayatını kaybettiği, 500’den fazla kişinin yaralandığı açıklandı.

Saldırılarda, Türk vatandaşı mühendisler Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş da yaşamını yitirmişti.

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