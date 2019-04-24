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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
24.04.2019 - 08:06, Son Güncelleme:

Sri Lanka'daki saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 359'a yükseldi

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Sri Lanka'daki saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 359'a yükseldi

Sri Lanka’da Paskalya ayini sırasında kilise ve otelleri hedef alan bombalı terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 321’den 359’a yükseldiği açıklandı.

Sri Lanka Polis Sözcüsü Ruwan Gunasekara tarafında yapılan açıklamaya göre, Paskalya törenleri sırasında kilise ve otellere yönelik düzenlenen bombalı terör saldırılarında ölenlerin sayısı arttı.

Sözcü Gunasekara, saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 359'a çıktığını açıkladı.

Saldırılarla ilgili gözaltı sayısı 58’e yükseldi

Saldırıların ardından yapılan operasyonlar kapsamında dün gece 18 şüphelinin daha yakalandığını aktaran Ruwan Gunasekara, son operasyonda yakalananlarla birlikte gözaltındaki şüpheli sayısının 40’dan 58’e yükseldiğini söyledi.

Yakalanan şüphelilerin kimlik ve uyrukları hakkında bilgi vermeyen Gunasekara, dün gözaltına alınan 40 kişinin de Sri Lankalı olduğunu açıklamıştı.

Sri Lanka'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar gerçekleştirilmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogo'da da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.

Son bilgilere göre, 359 kişinin hayatını kaybettiği ve 500’den fazla kişinin de yaralandığı bombalı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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