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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerDünya HaberleriSri Lanka'da polis bir eve baskın düzenledi: 6'sı çocuk 15 ölü
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Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
27.04.2019 - 09:50, Son Güncelleme:

Sri Lanka'da polis bir eve baskın düzenledi: 6'sı çocuk 15 ölü

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Sri Lanka'da polis bir eve baskın düzenledi: 6'sı çocuk 15 ölü

Sri Lanka'da polisin bir eve düzenlediği baskında çıkan çatışmada 15 kişi öldü.

Polis sözcüsü Ruwan Gunasekara, polisin, militanların saklandığı ihbarı üzerine bir eve polisin baskın düzenlediğini ve çatışma çıktığını kaydetti.

Şüpheli grupla polis arasında çıkan çatışmanın ardından evde 6'sı çocuk 15 kişinin cesedinin bulunduğunu ifade eden Gunasekara, 3 şüphelinin de yaralandığını söyledi.

Gunasekara, öldürülenlerden bazılarının Paskalya gününde terör saldırıları düzenleyenlerden olduğunun sanıldığını ifade etti.

Sri Lanka'da pazar günü Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar gerçekleştirilmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogoda'da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.

Sri Lanka makamları, saldırılarda 253 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hükümet, Paskalya gününde yaşanan saldırılardan Ulusal Tevhid Cemaati adlı yerel terör örgütünü sorumlu tutmuştu. Sağlık Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Rajitha Senaratne, örgütün saldırıları uluslararası bir terör şebekesinin desteğiyle gerçekleştirdiğinden şüphelenildiğini ifade etmişti.

Bombalı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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