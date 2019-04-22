Sri Lanka’da Özel Soruşturma Komitesi kararı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSri Lanka’da Özel Soruşturma Komitesi kararı
GeriDünya Sri Lanka’da Özel Soruşturma Komitesi kararı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
22.04.2019 - 08:29, Son Güncelleme:

Sri Lanka’da Özel Soruşturma Komitesi kararı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sri Lanka’da Özel Soruşturma Komitesi kararı

Sri Lanka Cumhurbaşkanı Sirisena’nın, Paskalya gününde kilise ve otellere düzenlenen terör saldırılarını araştırmak için Özel Soruşturma Komitesi oluşturacağı bildirildi.

Sri Lanka Resmi Haber Portalı (News.Ik), Cumhurbaşkanı Maithripala Sirisena’nın, 290 kişinin hayatını kaybettiği, 500’den fazla kişinin yaralandığı, kilise ve otellere yapılan terör saldırılarını araştırmak üzere 24 saat içinde Özel Soruşturma Komitesi kuracağını duyurdu.

Yüksek Mahkeme Hakimi başkanlığında görev yapacak komitenin, birçok insanın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terör eylemlerinin sebeplerini, arka planını, muhtemel ihmallerle birlikte diğer faktörleri araştıracağı açıklandı.

Sri Lanka’da Özel Soruşturma Komitesi kararı

KOMİTE ÜYELERİ 24 SAAT İÇİNDE ATANACAK

Cumhurbaşkanı Sekreteri Udaya R. Seneviratne, komite üyelerinin önümüzdeki 24 saat içinde atanacağını, saldırılarla ilgili raporun da iki hafta içinde tamamlanacağını söyledi.

Öte yandan, terör saldırılarının ardından başlatılan operasyonlarda 24 kişinin yakalandığını duyuran Sri Lanka polisi, saldırıları düzenleyenlere ilişkin açıklamada bulunmadı.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber

ABD uyardı: Yeni saldırılar olabilir!

Sri Lanka Başbakanı'ndan çarpıcı sözler

Sri Lanka'da ölü sayısı 290'a çıktı

Kolombiya'da toprak kayması felaketi