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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BBC Türkçe - Fotoğraf: Reuters
22.04.2019 - 07:11, Son Güncelleme:

Sri Lanka'da ölü sayısı 290'a çıktı

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Sri Lanka'da ölü sayısı 290'a çıktı

Sri Lanka'da Pazar günü düzenlenen bombalı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 290'a yükseldi. Polis, bazı kiliseleri ve otelleri hedef alan, 500'e yakın kişinin de yaralandığı saldırılarla bağlantılı oldukları şüphesiyle 24 kişiyi gözaltına alındı. Şu ana kadar saldırıları üstlenen olmadı.

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, güvenlik güçlerinin, ülkesinde saldırılar düzenlenebileceğine dair istihbarat raporlarını neden görmezden geldiklerinin soruşturulması gerektiğini söyledi.

Ranil Wickremesinghe, önceliklerinin saldırıların sorumlularının yakalanması olduğunu vurguladı.

Sri Lanka Telekomünikasyon Bakanı Harin Fernando, adını vermediği bir örgütün 10 gün önce saldırılar düzenleyebileceği uyarısında bulunduğunu ancak Devlet Başkanı Maithripala Sirisena'nın bu bilgiyi hükümetle paylaşmadığını söylemişti.

Sri Lankada ölü sayısı 290a çıktı

SOSYAL MEDYAYA KISITLAMA

Sri Lanka'da yerel saatle akşam 6'dan sabah 6'ya kadar tüm adada geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Ülkede sosyal medya ağlarına ve mesajlaşma uygulamalarına da kısıtlamalar getirildi. Facebook ve WhatsApp'ı da içeren karar, yanlış bilgi ve söylentilerin yayılmaması için alındı.

Yetkililer, eşgüdüm içinde düzenlenen saldırılardan bazılarının intihar saldırıları olduğunu açıkladı.

Saldırılarda hayatını kaybedenler arasında 35 yabancı olduğu tespit edildi.

Türkiye'nin Sri Lanka Büyükelçisi Tunca Özçuhadar, 2 Türk mühendisin saldırılarda hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Saldırılar Kochchikade, Negombo ve Batticaloa'da Paskalya ayini sırasında 3 kilisede, başkent Colombo'da da 3 otelde (The Shangri La, Cinnamon Grand ve Kingsbury), Colombo'nun hemen dışındaki Dehiwela'da ulusal hayvanat bahçesi yakınlarında bir otelde ve Colombo'un Dematagoda bölgesinde düzenlenmişti.

İÇ SAVAŞ 26 YIL SÜRDÜ

Sri Lanka, iç savaşın 1983'ten 2009'a kadar sürdüğü bir ülke. Sri Lanka ordusu ve Tamil Kaplanları arasındaki çatışmalar, bağımsızlık isteyen Tamil Kaplanları'nın yenilgisiyle sona ermişti.

İç savaşta yaklaşık 40 bini azınlık Tamillerden olmak üzere 70 binden fazla kişinin öldüğü sanılıyor.

Tamil Kaplanları' nın yenilgiye uğratılmasından bu yana Sri Lanka'da böylesi büyük saldırılar düzenlenmemişti.

Nüfusun çoğunun Budist olan ülkede Müslümanlar ile Budistler arasında da zaman zaman gerilim yaşanıyor.

Sri Lanka'da geçen yıl Budistlerin bazı camileri ve Müslümanların iş yerlerini hedef alan saldırıları sonrası ülkenin bazı bölgelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

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