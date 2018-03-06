Sri Lanka'da olağanüstü hal ilan edildi

Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena'nın, Müslümanların ev ve iş yerlerinin ateşe verilmesinin ardından sokağa çıkma yasağının uygulandığı Kandy bölgesindeki olayların başka yerlere sıçraması endişesiyle OHAL ilan etme kararı aldığı belirtildi.

OHAL'in ayrıntıları açıklanmazken, devlet başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kararın "ülkenin belli başlı kesimlerinde hüküm süren yetersiz güvenlik durumunu düzeltme" amacı taşıdığı ifade edildi.

Sri Lanka'da Müslümanları hedef alan şiddet olaylarının ardından Kandy bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Emniyet Sözcüsü Ruwan Gunasekara, Sinhalalı bir erkeğin, bir grup Müslüman tarafından saldırıya uğradıktan sonra kaldırıldığı hastanede öldüğü iddiası üzerine Kandy bölgesinde bazı çetelerin, Müslümanlara ait ev ve iş yerlerini ateşe verdiğini açıklamıştı.

Merkezi Sri Lanka'da bulunan İnsan Hakları ve Araştırma Merkezi'nin yöneticisi Keerthi Tennakoon da şiddet olaylarında Müslümanlara ait 11 dükkan ve evin ateşe verildiğini söylemişti. Sri Lanka'da nüfusun yaklaşık yüzde 75'ini, çoğu Budist olan Sinhalalar oluştururken, Müslümanların oranı ise yüzde 9.