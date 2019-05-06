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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
06.05.2019 - 12:13, Son Güncelleme:

Sri Lanka'da Müslümanlara yönelik saldırı

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Sri Lanka'da Müslümanlara yönelik saldırı

Sri Lanka'da geçen ay Paskalya gününde düzenlenen terör saldırılarından birinin hedefi olan St. Sebastian Katolik Kilisesi'nin bulunduğu Negombo kentinde Müslümanlara ait dükkanlara ve araçlara saldırılar düzenlendiği bildirildi.

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  • Sri Lankada Müslümanlara yönelik saldırı
  • Sri Lankada Müslümanlara yönelik saldırı
  • Sri Lankada Müslümanlara yönelik saldırı
  • Sri Lankada Müslümanlara yönelik saldırı
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Sri Lanka'da geçen ay Paskalya gününde düzenlenen terör saldırılarından birinin hedefi olan St. Sebastian Katolik Kilisesi'nin bulunduğu Negombo kentinde Müslümanlara ait dükkanlara ve araçlara saldırılar düzenlendiği bildirildi.

Polis Sözcüsü Ruwan Gunasekara, esnaf arasındaki kişisel bir tartışmanın dini bir nitelik kazanarak büyümesi sonucu tırmanan olaylarla ilgili iki kişinin gözaltına alındığını ve durumun kontrol altına alındığını belirtti.

Görgü tanıkları, pazar günü bazı Katolik grupların Müslümanların dükkanlarını taşladığı ve araçlarını ateşe verdiğini aktardı.

Değerli taş satıcısı Rizwan Jeffry, yaklaşık 400 kişiden oluşan kalabalığın dükkanını yağmaladığını ve teşhirdeki değerli taşları çaldığını ifade etti.

BİR TUK-TUK VE MOTOSİKLET ATEŞE VERİLDİ

Negombo'daki Porutota köyü yakınında yaşayan A.M. Jeffry, saldırganların, taksi hizmeti veren bir tuk-tuk (üç tekerlekli araç) ve bir motosikleti ateşe verdiğini kaydetti.

Güvenlik kaynakları, saldırılarda can kaybı yaşanmadığını ancak yaralananlar olduğunu bildirdi.

Katolik Kilisesi Kolombo Başpiskoposu Kardinal Malcolm Ranjith, Müslüman liderlerle bölgeyi ziyaret ederek barış mesajı verdi.

Hükümet, şiddet olaylarının sosyal medya aracılığıyla gelişip yayılmasını önlemek amacıyla aralarına Facebook ve WhatsApp'ın olduğu bazı sosyal medya siteleri ve uygulamalarına ülke çapında engelleme getirdi. Engelleme pazartesi sabah kaldırıldı.

Sri Lankada Müslümanlara yönelik saldırı

Öte yandan, olayların ardından Negombo kentinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı da sabah saatlerinde kaldırıldı.

Saldırılar, Paskalya günündeki terör saldırılarının ardından ülkede topluluklar arasında yaşanan ilk şiddet olayı oldu.

Sri Lanka'da 21 Nisan'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogoda'da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.

Yetkililer, saldırılarda 253 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

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