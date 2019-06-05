Sri Lanka’da Müslüman bakanlardan istifa kararı
Güney Asya’nın ada ülkesi Sri Lanka’da Müslüman bakanlar toplu şekilde istifalarını verdi.
Ülke basınında yer alan habere göre, 9 Müslüman bakan ve bakan yardımcıları, Sri Lanka’da Paskalya günü düzenlenen ve 250’den fazla kişinin ölümüne sebep olan terör saldırılarının ardından hükümetin, Müslümanların güvenliğini sağlamada başarısız olduğu gerekçesiyle istifa etti. İstifa eden bakanlardan Şehir Planlama Bakanı Rauf Hakem, basına yaptığı açıklamada, hükümetin, masum vatandaşların nefret suçlarından korunması, ülkede kanun ve nizamın sağlanması için kararlı şekilde hareket etmesi gerektiğini kaydetti. Ülkesinin itibarının korunması adına istifa ettiğini söyleyen Hakem, Sri Lanka halkının iyiliği için bu kararı aldığını belirtti.
‘UYUM VE BARIŞ İSTİYORUZ’
“Sri Lanka’da yeniden uyum ve barışın hâkim olmasını istiyoruz” ifadesini kullanan Hakem, saldırılarla ilgili soruşturmanın düzgün şekilde yürütülmesi gerektiğini söyledi. Bakanlar, parlamento üyesi olarak hükümeti desteklemeye devam edeceklerini ifade etti. Ülkede, Kuzey Batı eyaletindeki Puttalam şehrinde geçen ay İslam karşıtı grubun 45 yaşındaki bir Müslümanı bıçaklayarak öldürmesi üzerine eyalet genelinde süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. 21 Nisan’da Paskalya gününde kilise ve otelleri hedef alan terör saldırılarında 258 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.
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